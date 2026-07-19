Дым дошел до США: Трамп пригрозил Канаде дополнительными тарифами из-за лесных пожаров

·43·Мир
Дым дошел до США: Трамп пригрозил Канаде дополнительными тарифами из-за лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Канаде, распространяющийся на территорию США, стал причиной спора между Вашингтоном и Оттавой. Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Канады за недостаточный контроль над лесными массивами.

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал сложившуюся ситуацию «неприемлемой». По его словам, бездействие Канады в решении проблемы пожаров наносит США не только экологический, но и экономический ущерб.

Американский лидер заявил, что свяжется с премьер-министром Канады Марком Карни, чтобы узнать, какие меры принимаются в связи с ситуацией. Трамп также отметил, что расходы, возникающие из-за дыма и загрязнения воздуха, могут быть включены в тарифы, применяемые к канадской продукции.

В ответ на критику канадская сторона сообщила, что с 2020 года на защиту лесов и предотвращение пожаров было выделено 12 млрд канадских долларов. Власти также подчеркнули, что сотрудничают с США в этом направлении на протяжении многих лет.

На данный момент крупнейшие пожары продолжаются в северо-западной части провинции Онтарио. Огонь повредил сотни тысяч гектаров земли, тысячи людей были эвакуированы.

Отмечается, что на фоне изменения климата риск лесных пожаров возрастает. Эта проблема остается актуальной не только для Канады, но и для США.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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