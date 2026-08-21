Учёные обнаружили «мега-Землю», в 23 раза тяжелее Земли

Астрономы обнаружили необычайно плотную экзопланету, которая в 2,5 раза больше Земли, а её масса почти в 23,5 раза превышает земную. Это небесное тело, получившее название ГДж 523б, относят к категории «мега-Земель». Его необычные характеристики ставят под вопрос существующие представления о том, как формируются планеты. Об этом сообщил ТРТ Хабер.

Согласно результатам исследования, ГДж 523б находится в относительно молодой звёздной системе, сформировавшейся примерно 170 миллионов лет назад. Экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 18 дней.

Радиус планеты в 2,55 раза больше земного, а её плотность составляет примерно 7,8 грамма/кубический сантиметр. Этот показатель свидетельствует о значительной доле тяжёлых и плотных веществ в её составе, в частности каменистых слоёв.

Планета, удивившая учёных

Наиболее интересной особенностью ГДж 523б является то, что, несмотря на большую массу, она не похожа на газовый гигант.

По объяснению учёных, планета с такой большой массой в процессе формирования обычно должна накопить значительное количество водорода и гелия. Это могло бы привести к превращению её в крупный газовый гигант.

Однако ГДж 523б отличается очень высокой плотностью и в основном имеет каменистое строение. До сих пор не обнаружено надёжных свидетельств существования вокруг неё толстой газовой оболочки.

Именно поэтому эта «мега-Земля» вызывает большой интерес у учёных. Нынешнее состояние планеты порождает важные вопросы о том, в каких условиях она сформировалась.

Как планета потеряла атмосферу?

Специалисты предполагают, что первоначально ГДж 523б могла обладать плотной атмосферой. Не исключено, что впоследствии под воздействием различных космических процессов эта газовая оболочка исчезла, а её плотная каменистая часть сохранилась.

Согласно другой гипотезе, на раннем этапе формирования планетной системы произошло крупное космическое столкновение. В результате этого мощного столкновения газовые оболочки планеты могли рассеяться в космосе, после чего осталось плотное ядро, состоящее преимущественно из камня.

Пока трудно точно сказать, какая из этих гипотез верна. Поэтому учёные продолжают дополнительные наблюдения, чтобы более подробно изучить ГДж 523б.

Исследование пока находится на стадии рецензирования, а специалисты пытаются выяснить, как формируются «мега-Земли», подобные ГДж 523б, и почему они не превращаются в обычных газовых гигантов.