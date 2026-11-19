Для сборной Узбекистана по пляжному футболу первый матч на Кубке Азии–2026 завершился неудачно. В первом туре континентального первенства, проходящего в Таиланде, наши представители уступили сборной Омана со счетом 0:9. Одним из самых примечательных моментов встречи стал точный удар вратаря соперника из центра поля.

В матче, проходившем в рамках группы «C», футболисты Омана с первых минут захватили инициативу. Сборная Узбекистана не смогла найти достойный ответ на атаки соперника и изменить счет.

Капитан Омана открыл счет, а вратарь забил гол

Первый гол в матче был забит на четвертой минуте. Капитан сборной Омана Халид Аль-Орайми реализовал штрафной удар, выведя свою команду вперед.

Четыре минуты спустя произошло одно из самых неожиданных событий на поле. Вратарь Омана Маджид Аль-Аффари покинул свои ворота, вышел до центра поля и пробил из-за пределов штрафной площади в верхний угол ворот Узбекистана.

Такой удар голкипера стал еще одним тяжелым ударом для команды соперника. Оманцы создали задел для крупного преимущества уже в начале встречи.

Во втором периоде ситуация не изменилась

Сборная Узбекистана и во втором периоде испытывала трудности с тем, чтобы остановить атаки соперника. Футболисты Омана еще четыре раза поразили ворота, доведя счет до 6:0.

Один из голов в этом периоде стал следствием неудачного эпизода. Неточная передача представителя Узбекистана Амаля Увраимова своему вратарю неожиданно привела к голу в собственные ворота. В результате команда соперника увеличила свое преимущество еще на один мяч.

В третьем периоде Оман не остановился

В решающем третьем периоде сборная Омана продолжила атакующую игру. Муссалам Аль-Арайми дважды поразил ворота соперника.

Также Сами Аль-Булуши, забивший гол перед вторым перерывом, оформил дубль. В итоге сборная Омана одержала крупную победу со счетом 9:0.

Узбекистан ждут еще два важных матча

После поражения в первом туре сборная Узбекистана постарается улучшить результат в оставшихся двух матчах группового этапа.

21 ноября нашу команду ждет встреча против сборной ОАЭ. Матч начнется в 13:30 по времени Казахстана.

Последним соперником на групповом этапе станет Саудовская Аравия. Эта встреча запланирована на 23 ноября в 16:30.

Поражение со счетом 0:9 в матче против Омана стало серьезным предупреждением для сборной. Теперь главная задача — сделать выводы из ошибок, показать более уверенную игру в следующих матчах и достойно завершить групповой этап.