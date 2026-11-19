Объявлен состав сборной Узбекистана по боксу на Кубок мира
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- Сборная Узбекистана примет участие в финальном этапе Кубка мира World Boxing, который пройдет в Ташкенте с 26 ноября по 4 декабря, с участием 18 боксеров.
- В соревнованиях примут участие 10 боксеров мужской сборной и 8 спортсменок женской сборной.
- Данный турнир считается важной возможностью для узбекских боксеров укрепить свои позиции на международной арене и бороться за медали.
В соревнованиях примут участие 10 боксеров мужской сборной Узбекистана и 8 спортсменок женской сборной. Ниже представлен состав нашей национальной команды, объявленный для участия в финальном этапе Кубка мира в Ташкенте.
Мужчины:
50 кг — Шодиёржон Меликузиев
55 кг — Асилбек Жалилов
60 кг — Самандар Олимов
65 кг — Абдурахмон Махмуджонов
70 кг — Абдуллох Мадаминов
75 кг — Сафармурод Аллаберганов
80 кг — Жавохир Умматалиев
85 кг — Норбек Абдуллаев
90 кг — Акмалжон Исроилов
Свыше 90 кг — Жахонгир Зокиров
Женщины:
48 кг — Фарзона Фозилова
51 кг — Феруза Казакова
54 кг — Нигина Уктамова
57 кг — Хуморабону Мамажонова
60 кг — Ситора Турдибекова
65 кг — Навбахор Хамидова
70 кг — Азиза Зокирова
80 кг — Рухшона Парпиева
В Ташкенте соберутся представители континентов
Ворлд Боксинг проведет финальный этап Кубка мира 2026 года в Ташкенте с 26 ноября по 4 декабря. Соревнование является одним из важнейших турниров в рамках новой международной системы мирового бокса, в котором примут участие сильнейшие боксеры из разных стран.
Ожидается, что в соревнованиях также примет участие сборная Казахстана. Однако официальный состав представителей соседней страны пока не объявлен.
Важная возможность для узбекских боксеров на домашней арене
Финальный этап в Ташкенте — это возможность для узбекских боксеров не только завоевать медали, но и еще больше укрепить свои позиции на международной арене. Фактор хозяев, поддержка болельщиков и престиж Кубка мира еще больше повышают интерес к турниру.
Теперь основное внимание будет приковано к тому, насколько хорошо подготовились наши 18 боксеров, кто из спортсменов дойдет до финала и каких результатов добьется сборная Узбекистана в медальном зачете.
Финальный этап Кубка мира в Ташкенте стартует 26 ноября. Узбекские болельщики ждут от своих боксеров достойных результатов и чемпионских титулов на родной земле.
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