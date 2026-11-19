В соревнованиях примут участие 10 боксеров мужской сборной Узбекистана и 8 спортсменок женской сборной. Ниже представлен состав нашей национальной команды, объявленный для участия в финальном этапе Кубка мира в Ташкенте.

Мужчины:

50 кг — Шодиёржон Меликузиев

55 кг — Асилбек Жалилов

60 кг — Самандар Олимов

65 кг — Абдурахмон Махмуджонов

70 кг — Абдуллох Мадаминов

75 кг — Сафармурод Аллаберганов

80 кг — Жавохир Умматалиев

85 кг — Норбек Абдуллаев

90 кг — Акмалжон Исроилов

Свыше 90 кг — Жахонгир Зокиров

Женщины:

48 кг — Фарзона Фозилова

51 кг — Феруза Казакова

54 кг — Нигина Уктамова

57 кг — Хуморабону Мамажонова

60 кг — Ситора Турдибекова

65 кг — Навбахор Хамидова

70 кг — Азиза Зокирова

80 кг — Рухшона Парпиева

В Ташкенте соберутся представители континентов

Ворлд Боксинг проведет финальный этап Кубка мира 2026 года в Ташкенте с 26 ноября по 4 декабря. Соревнование является одним из важнейших турниров в рамках новой международной системы мирового бокса, в котором примут участие сильнейшие боксеры из разных стран.

Ожидается, что в соревнованиях также примет участие сборная Казахстана. Однако официальный состав представителей соседней страны пока не объявлен.

Важная возможность для узбекских боксеров на домашней арене

Финальный этап в Ташкенте — это возможность для узбекских боксеров не только завоевать медали, но и еще больше укрепить свои позиции на международной арене. Фактор хозяев, поддержка болельщиков и престиж Кубка мира еще больше повышают интерес к турниру.

Теперь основное внимание будет приковано к тому, насколько хорошо подготовились наши 18 боксеров, кто из спортсменов дойдет до финала и каких результатов добьется сборная Узбекистана в медальном зачете.

Финальный этап Кубка мира в Ташкенте стартует 26 ноября. Узбекские болельщики ждут от своих боксеров достойных результатов и чемпионских титулов на родной земле.