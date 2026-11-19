Орельен Чуамени, один из ключевых игроков мадридского «Реала», останется в команде еще на долгие годы. Французский полузащитник продлил контракт со «сливочными» до 30 июня 2032 года. Сам футболист не скрывал, что принял это решение с большим воодушевлением и благодарностью.

Для Чуамени игра на «Сантьяго Бернабеу» — это не просто часть карьеры. Он подчеркнул, что возможность защищать честь «Реала» и творить новую историю вместе с клубом является для него огромной привилегией.

Чуамени договорился с «Реалом» еще на несколько лет

Орельен Чуамени защищает цвета мадридского клуба с лета 2022 года. За прошедшее время он стал одним из важнейших игроков команды.

Французский полузащитник провел в составе «Реала» 205 матчей и завоевал с командой восемь трофеев. Среди них такие престижные титулы, как Лига чемпионов УЕФА и чемпионство Испании.

Согласно новому соглашению, Чуамени останется в стане мадридцев до 30 июня 2032 года. Это означает доверие клуба к игроку и то, что он занимает важное место в долгосрочных планах команды.

«Продолжение этого пути вызывает непередаваемые чувства»

После продления контракта Чуамени обратился к болельщикам на своей странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что рад возможности продолжить свою карьеру в «Реале».

«Защищать честь «Реала», играть за мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» и в любой точке мира — это огромная привилегия.

Возможность продолжить этот путь вызывает у меня непередаваемые чувства. Спасибо всем за доверие и поддержку! Я с теплотой вспоминаю все замечательные моменты, которые мы пережили вместе за последние годы. Но прежде всего я думаю о том, что нас ждет впереди. Ведь нам вместе предстоит написать еще много новых страниц», — написал французский футболист.

«Реал» рассчитывает на Чуамени в планах на будущее

205 матчей и восемь трофеев — таковы результаты Чуамени за время карьеры в Мадриде. Теперь его ждет еще несколько лет большой ответственности.

Если новый контракт внес ясность в будущее игрока в клубе, то для «Реала» это стало важным шагом на пути к обеспечению стабильности состава. При этом Чуамени не собирается ограничиваться прошлыми достижениями.

В этом и заключается самый важный аспект его обращения: французский полузащитник думает не о завоеванных трофеях, а о новой истории, которую предстоит написать вместе. Значит, цели Чуамени и «Реала» еще не достигнуты.