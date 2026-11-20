Хорватия предлагает гражданам Узбекистана зарплату в 1000 евро и бесплатное жилье
Для граждан Узбекистана появилась возможность трудоустройства в строительной сфере Хорватии. Агентство по внешней трудовой миграции объявило о пяти вакансиях для специалистов, желающих работать в этой стране. Работодатель предлагает заработную плату в размере 1000 евро в месяц, бесплатное жилье, а также дополнительную компенсацию на питание. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Уточняется, что вакансии предназначены для строителей и водителей спецтехники. Всего планируется нанять пять кандидатов. Заработная плата после вычета налогов и обязательных отчислений составит 1000 евро.
Рабочее время установлено на уровне 40 часов в неделю. За работу сверх установленного времени сотрудникам будет выплачиваться надбавка в размере 30 процентов. Трудовой договор заключается первоначально на 12 месяцев с возможностью последующего продления. Заработная плата будет ежемесячно перечисляться на банковский счет сотрудников.
Какие требования предъявляются к кандидатам?
Претенденты на вакансии в Хорватии должны соответствовать следующим требованиям:
возраст от 25 до 45 лет;
наличие среднего специального профессионального образования по соответствующему направлению;
опыт работы в строительной сфере не менее двух лет;
владение английским языком на среднем уровне;
прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья для выполнения трудовой деятельности.
При этом знание хорватского языка на уровне A1 будет для кандидатов дополнительным преимуществом.
Работодатель предоставляет работникам бесплатное жилье. Кроме того, для покрытия расходов на питание ежемесячно будет выделяться компенсация в размере 80 евро.
Процесс приема на работу будет проходить в несколько этапов. Кандидаты будут отобраны на основе предоставленных резюме и видеопрезентаций. На следующем этапе с ними будет проведено онлайн-собеседование. Процесс отбора продлится до 1 декабря 2026 года.
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