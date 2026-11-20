Для граждан Узбекистана появилась возможность трудоустройства в строительной сфере Хорватии. Агентство по внешней трудовой миграции объявило о пяти вакансиях для специалистов, желающих работать в этой стране. Работодатель предлагает заработную плату в размере 1000 евро в месяц, бесплатное жилье, а также дополнительную компенсацию на питание. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Уточняется, что вакансии предназначены для строителей и водителей спецтехники. Всего планируется нанять пять кандидатов. Заработная плата после вычета налогов и обязательных отчислений составит 1000 евро.

Рабочее время установлено на уровне 40 часов в неделю. За работу сверх установленного времени сотрудникам будет выплачиваться надбавка в размере 30 процентов. Трудовой договор заключается первоначально на 12 месяцев с возможностью последующего продления. Заработная плата будет ежемесячно перечисляться на банковский счет сотрудников.