В Китае создали расческу, показывающую 100-процентный результат против выпадения волос
Китайские ученые изобрели новую электронную расческу, предназначенную для остановки выпадения волос и стимуляции их повторного роста. Устройство под названием Detangle воздействует на корни волос с помощью электрического поля и специального лекарственного препарата. Эксперименты на мышах показали, что новая технология может быть эффективнее популярного средства миноксидил. Об этом сообщает The Independent.
Устройство, разработанное учеными Пекинского университета Бейхан, также может помочь в лечении одного из распространенных видов выпадения волос — андрогенной алопеции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Как работает электронная расческа?
На зубьях расчески Detangle установлены специальные электроды и молекулы лекарственного средства. При воздействии на кожу головы устройство создает электрическое поле в области расположения корней волос. Это направлено на усиление воздействия молекул препарата на волосяные фолликулы.
В ходе испытаний новая расческа сравнивалась с миноксидилом, применяемым против выпадения волос. Согласно результатам, в то время как эффективность обычных средств для наружного применения составляла около 70 процентов, Detangle показала почти 100-процентный результат в течение месяца. Однако эти показатели относятся только к экспериментам на мышах.
Существующие методы борьбы с выпадением волос
Алопеция является распространенной проблемой, которая может затронуть до 80 процентов мужчин в течение жизни. Это состояние также негативно влияет на психическое состояние и качество жизни человека.
В настоящее время одним из самых популярных средств против выпадения волос считается миноксидил. Он замедляет выпадение волос и способствует росту новых. Однако для достижения результата требуется регулярное использование. Также он может вызывать побочные эффекты, такие как зуд кожи головы и головная боль.
Финастерид также считается эффективным на начальных стадиях алопеции. Но у него есть побочные эффекты, связанные с депрессией и половой функцией. Хирургическая пересадка волос, хотя и эффективна, является болезненной, дорогостоящей и требует хирургического вмешательства.
Будет ли расческа эффективна для людей?
Пока что эффективность устройства Detangle для людей полностью не доказана. Эксперименты на мышах являются лишь начальным этапом, и полученные результаты нельзя напрямую переносить на людей.
Ученым необходимо дополнительно проверить безопасность и эффективность устройства, прежде чем начинать клинические испытания на людях. Для этого потребуется еще множество научных исследований.
Поэтому Detangle пока не является доказанным методом лечения облысения. Однако предварительные результаты вселяют надежду на появление новой технологии в борьбе с выпадением волос.
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