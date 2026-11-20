Китайские ученые изобрели новую электронную расческу, предназначенную для остановки выпадения волос и стимуляции их повторного роста. Устройство под названием Detangle воздействует на корни волос с помощью электрического поля и специального лекарственного препарата. Эксперименты на мышах показали, что новая технология может быть эффективнее популярного средства миноксидил. Об этом сообщает The Independent.

Устройство, разработанное учеными Пекинского университета Бейхан, также может помочь в лечении одного из распространенных видов выпадения волос — андрогенной алопеции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Как работает электронная расческа?

На зубьях расчески Detangle установлены специальные электроды и молекулы лекарственного средства. При воздействии на кожу головы устройство создает электрическое поле в области расположения корней волос. Это направлено на усиление воздействия молекул препарата на волосяные фолликулы.

В ходе испытаний новая расческа сравнивалась с миноксидилом, применяемым против выпадения волос. Согласно результатам, в то время как эффективность обычных средств для наружного применения составляла около 70 процентов, Detangle показала почти 100-процентный результат в течение месяца. Однако эти показатели относятся только к экспериментам на мышах.

Существующие методы борьбы с выпадением волос