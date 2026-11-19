GTA VI заработала 1,84 миллиарда долларов за первые сутки? Рекордный результат в игровой индустрии
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- По предварительным оценкам аналитиков, игра GTA VI от компании Rockstar Games могла принести около 1,84 миллиарда долларов дохода за первые 24 часа после выхода.
- За этот период было продано около 19,05 миллиона копий игры.
- Этот результат более чем в два раза превышает показатели GTA V, установившей рекорд в 2013 году.
Ажиотаж вокруг Гранд Тефт Ауто ВИ продолжается, подкрепляясь результатами продаж. По предварительным оценкам аналитиков, новая игра от Рокстар Гамес могла принести около 1,84 миллиарда долларов дохода за первые 24 часа после выхода. Если эти цифры подтвердятся, GTA VI станет одним из крупнейших стартов в истории рынка видеоигр.
В распространенных данных говорится, что за первые сутки было продано более 19 миллионов копий игры. Этот результат может более чем в два раза превышать показатели GTA В, установившей рекорд в 2013 году. Однако пока не стоит воспринимать эти цифры как подтвержденный результат, основанный на официальном финансовом отчете компании Таке-Тво Интерактиве.
Продано более 19 миллионов копий за первые 24 часа?
Согласно расчетам, приписываемым рыночным аналитикам, в первые сутки релиза GTA VI было продано около 19,05 миллиона копий. Исходя из этого, доход игры оценивается примерно в 1,84 миллиарда долларов.
Если эти цифры верны, GTA VI может стать одним из самых успешных стартов не только в видеоиграх, но и в мировой индустрии развлечений. Для достижения такого результата игра должна была обладать чрезвычайным спросом, подкрепленным массовым интересом, предварительными заказами и покупками в день релиза.
Тем не менее, данные о 19,05 миллиона копий и 1,84 миллиарда долларов следует рассматривать как оценки аналитиков, а не как официально подтвержденную статистику.
Рекорд GTA В может быть побит более чем в два раза
Вероятный результат GTA VI выглядит еще более впечатляющим при сравнении с предыдущей частью — Гранд Тефт Ауто В.
Сообщалось, что GTA В, выпущенная в 2013 году, принесла около 800–815 миллионов долларов дохода за первые 24 часа. Этот результат в то время был одним из рекордных для индустрии видеоигр.
Вероятный же результат новой части в 1,84 миллиарда долларов более чем в два раза превышает стартовые показатели GTA В. Это сравнение позволяет представить масштаб интереса вокруг GTA VI.
Сообщается, что еще до выхода игры интерес к ней исчислялся миллиардами долларов
В прогнозах о финансовом успехе GTA VI отдельно упоминаются и предварительные заказы. В некоторых аналитических материалах и изданиях приводились данные о том, что еще до официального релиза игра собрала более 1,5 миллиарда долларов через предзаказы.
Такой показатель, если он подтвердится, означает, что спрос на игру до релиза также был исторически высоким. На протяжении нескольких лет GTA VI оставалась одним из самых обсуждаемых игровых проектов в мире.
GTA VI пока доступна только на консолях
Согласно представленным данным, GTA VI на данный момент предназначена только для платформ PlayStation 5 и Xbox Series X|С. Версия для персональных компьютеров еще не выпущена.
Этот аспект также является важным фактором при оценке аналитиками потенциальных результатов продаж. Если игра впоследствии будет представлена и на платформе ПК, ее аудитория может еще больше расшириться, а показатели продаж — вырасти.
Может ли GTA VI заработать 3 миллиарда долларов за первую неделю?
Согласно некоторым прогнозам, доход GTA VI за первую неделю может достичь 3 миллиардов долларов. На данный момент это лишь ожидания аналитиков, а не подтвержденный финансовый результат.
Если такой прогноз сбудется, GTA VI может войти в историю как один из крупнейших коммерческих стартов в индустрии развлечений. Однако для точной оценки необходимо дождаться публикации официальных данных от компании Таке-Тво Интерактиве.
Пока что цифры вокруг GTA VI остаются аналитическими оценками, демонстрирующими, каким огромным экономическим потенциалом обладает игровая индустрия. Официальная же статистика позволит определить реальный масштаб заявлений об этом рекорде.
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