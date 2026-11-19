Ажиотаж вокруг Гранд Тефт Ауто ВИ продолжается, подкрепляясь результатами продаж. По предварительным оценкам аналитиков, новая игра от Рокстар Гамес могла принести около 1,84 миллиарда долларов дохода за первые 24 часа после выхода. Если эти цифры подтвердятся, GTA VI станет одним из крупнейших стартов в истории рынка видеоигр.

В распространенных данных говорится, что за первые сутки было продано более 19 миллионов копий игры. Этот результат может более чем в два раза превышать показатели GTA В, установившей рекорд в 2013 году. Однако пока не стоит воспринимать эти цифры как подтвержденный результат, основанный на официальном финансовом отчете компании Таке-Тво Интерактиве.

Продано более 19 миллионов копий за первые 24 часа?

Согласно расчетам, приписываемым рыночным аналитикам, в первые сутки релиза GTA VI было продано около 19,05 миллиона копий. Исходя из этого, доход игры оценивается примерно в 1,84 миллиарда долларов.

Если эти цифры верны, GTA VI может стать одним из самых успешных стартов не только в видеоиграх, но и в мировой индустрии развлечений. Для достижения такого результата игра должна была обладать чрезвычайным спросом, подкрепленным массовым интересом, предварительными заказами и покупками в день релиза.