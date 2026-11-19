Узбекский боец отправил в нокаут соперника из Казахстана
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- На турнире Alash Pride FC 136 × Mangu 6 в Шымкенте узбекский боец ММА Саиджон Йулчиев победил казахстанца Имангали Абдикаима техническим нокаутом в первом раунде.
- Состояние Абдикаима, которому потребовалась срочная медицинская помощь в октагоне после боя, привлекло внимание болельщиков.
- С этой победой Саиджон Йулчиев продлил свою беспроигрышную серию до показателя 3–0.
На турнире Алаш Приде ФК 136 × Мангу 6, прошедшем в казахстанском Шымкенте, узбекский боец ММА Саиджон Йулчиев одержал важную победу. Он победил казахстанца Имангали Абдикаима техническим нокаутом в первом раунде. Однако обстоятельства завершения боя привлекли внимание болельщиков: проигравшему спортсмену потребовалась экстренная медицинская помощь прямо в октагоне.
Как сообщает издание Спортс.кз, данный поединок, состоявшийся в рамках противостояния команд двух стран, прошел в наилегчайшей весовой категории.
Решающий удар в первом раунде
Саиджон Йулчиев захватил инициативу уже в первом раунде боя. Узбекский спортсмен нанес короткий, но точный удар правой рукой, сбив соперника с ног.
После этого Йулчиев нанес еще один удар по голове лежащего Абдикаима. Наблюдавший за ситуацией рефери принял решение остановить поединок и зафиксировал победу узбекского бойца техническим нокаутом.
Таким образом, встреча завершилась до истечения отведенного времени. Йулчиев не оставил сопернику шансов на продолжение боя.
Казахстанскому бойцу оказали медицинскую помощь в октагоне
После остановки поединка состояние Имангали Абдикаима потребовало внимания врачей. Медицинский персонал вышел в октагон и оказал помощь казахстанскому спортсмену непосредственно на арене.
Этот эпизод стал самым тревожным моментом боя. Однако о дальнейшем состоянии спортсмена, его диагнозе или о том, был ли он госпитализирован, дополнительной информации пока не поступало.
Саиджон Йулчиев продолжил свою беспроигрышную серию
После этой победы Саиджон Йулчиев сохранил свой беспроигрышный результат в профессиональном ММА. Его рекорд достиг показателя 3–0.
Имангали Абдикаим же потерпел первое поражение в карьере. Текущая статистика казахстанского бойца составляет 2–1.
Поединок в Шымкенте стал еще одним интересным эпизодом в соперничестве бойцов Узбекистана и Казахстана. Для Йулчиева эта победа стала важным шагом в профессиональной карьере. Теперь болельщики с интересом следят за тем, кто станет его следующим соперником и как долго он сможет продлить свою беспроигрышную серию.
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