На турнире Алаш Приде ФК 136 × Мангу 6, прошедшем в казахстанском Шымкенте, узбекский боец ММА Саиджон Йулчиев одержал важную победу. Он победил казахстанца Имангали Абдикаима техническим нокаутом в первом раунде. Однако обстоятельства завершения боя привлекли внимание болельщиков: проигравшему спортсмену потребовалась экстренная медицинская помощь прямо в октагоне.

Как сообщает издание Спортс.кз, данный поединок, состоявшийся в рамках противостояния команд двух стран, прошел в наилегчайшей весовой категории.

Решающий удар в первом раунде

Саиджон Йулчиев захватил инициативу уже в первом раунде боя. Узбекский спортсмен нанес короткий, но точный удар правой рукой, сбив соперника с ног.

После этого Йулчиев нанес еще один удар по голове лежащего Абдикаима. Наблюдавший за ситуацией рефери принял решение остановить поединок и зафиксировал победу узбекского бойца техническим нокаутом.

Таким образом, встреча завершилась до истечения отведенного времени. Йулчиев не оставил сопернику шансов на продолжение боя.

Казахстанскому бойцу оказали медицинскую помощь в октагоне

После остановки поединка состояние Имангали Абдикаима потребовало внимания врачей. Медицинский персонал вышел в октагон и оказал помощь казахстанскому спортсмену непосредственно на арене.

Этот эпизод стал самым тревожным моментом боя. Однако о дальнейшем состоянии спортсмена, его диагнозе или о том, был ли он госпитализирован, дополнительной информации пока не поступало.

Саиджон Йулчиев продолжил свою беспроигрышную серию

После этой победы Саиджон Йулчиев сохранил свой беспроигрышный результат в профессиональном ММА. Его рекорд достиг показателя 3–0.

Имангали Абдикаим же потерпел первое поражение в карьере. Текущая статистика казахстанского бойца составляет 2–1.

Поединок в Шымкенте стал еще одним интересным эпизодом в соперничестве бойцов Узбекистана и Казахстана. Для Йулчиева эта победа стала важным шагом в профессиональной карьере. Теперь болельщики с интересом следят за тем, кто станет его следующим соперником и как долго он сможет продлить свою беспроигрышную серию.