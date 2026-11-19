В Ташкенте в самом разгаре чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Хозяева турнира завоевали свою первую медаль, причем сразу высшей пробы: Мухаммаджон Машарипов победил сильного соперника в финале и принес делегации Узбекистана первое золото.

Узбекский дзюдоист, выступавший в весовой категории до 60 кг, по ходу соревнований одолел нескольких серьезных оппонентов. На пути к финалу он успешно преодолел сопротивление представителей Китая, Монголии, Бразилии и Таджикистана.

Четыре соперника до финала, а в решающей схватке — представитель США

Мухаммаджон Машарипов начал турнир уверенно. Сначала он победил дзюдоистов из Китая и Монголии, пробившись в следующий этап. Затем представители Бразилии и Таджикистана также не смогли остановить победное шествие узбекского спортсмена.

В финальном поединке за золотую медаль Машарипов встретился с американцем Джонатаном Янгом. Американский дзюдоист был серьезным соперником, являясь призером турниров Гран-при среди взрослых.

Однако в решающей схватке Мухаммаджон продемонстрировал свое мастерство и превосходство, одержав победу. Таким образом, он стал обладателем золотой медали чемпионата мира среди юниоров.

Важное начало для делегации Узбекистана

Победа Машарипова стала не только личным достижением, но и важным событием для хозяев турнира. Он принес сборной Узбекистана первую медаль, а также первое золото на проходящем в Ташкенте мировом первенстве.

Этот результат может стать мощным психологическим стимулом для других молодых узбекских дзюдоистов, выступающих на родных татами. Теперь болельщики с нетерпением ждут следующих выступлений сборной и результатов в других весовых категориях.

Мухаммаджон Машарипов открыл счет золотым медалям на чемпионате мира в Ташкенте. Его победа уже в первые дни соревнований подарила настоящий праздник узбекскому дзюдо.