Трамп неожиданно встретился с Путиным, а переговоры с Си Цзиньпином задержались
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- Дональд Трамп на неожиданной встрече с Владимиром Путиным назвал его своим «другом».
- По данным агентства Reuters, детали общения не были раскрыты из-за того, что журналистов вывели с места встречи через 58 секунд.
- Эта ситуация привела к задержке запланированных переговоров Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином.
Дональд Трамп на неожиданной встрече с Владимиром Путиным назвал российского лидера своим «другом». Краткий диалог двух лидеров стал сюрпризом и для журналистов, которых вывели из комнаты вскоре после начала встречи. Это событие также стало причиной задержки запланированных переговоров Трампа с Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Кто он? Он мой друг»
Войдя в комнату, Трамп указал на Владимира Путина и представил его как своего друга.
«Кто он? Он мой друг», — сказал президент США.
Российский лидер также поблагодарил своего американского коллегу на английском языке: «Танк ёу со муч», что означает «Большое спасибо».
Этот короткий диалог между двумя лидерами привлек внимание как эпизод, указывающий на их личные отношения.
Журналистов вывели через 58 секунд
По данным Reuters, общение Путина и Трампа произошло неожиданно.
Журналистов вывели с места встречи примерно через 58 секунд после того, как Трамп вошел в комнату. По этой причине средствам массовой информации не было предоставлено подробной информации о том, как проходила дальнейшая беседа двух лидеров и что именно обсуждалось.
Встреча с Путиным повлияла на переговоры с Си Цзиньпином
Неожиданный диалог Трампа с Владимиром Путиным повлиял и на время его запланированной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.
Как сообщает Reuters, из-за встречи с Путиным переговоры Трампа с Си Цзиньпином задержались.
Таким образом, короткий и неожиданный диалог стал эпизодом, повлиявшим на дипломатическую повестку международного саммита. Однако содержание беседы Путина и Трампа, а также ее влияние на дальнейшие дипломатические решения пока не разглашаются.
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