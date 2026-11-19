Дональд Трамп на неожиданной встрече с Владимиром Путиным назвал российского лидера своим «другом». Краткий диалог двух лидеров стал сюрпризом и для журналистов, которых вывели из комнаты вскоре после начала встречи. Это событие также стало причиной задержки запланированных переговоров Трампа с Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Кто он? Он мой друг»

Войдя в комнату, Трамп указал на Владимира Путина и представил его как своего друга.

«Кто он? Он мой друг», — сказал президент США.

Российский лидер также поблагодарил своего американского коллегу на английском языке: «Танк ёу со муч», что означает «Большое спасибо».