Спорная картина Винсента Ван Гога продана за 190,4 млн долларов, установив абсолютный рекорд
Нидерландский великий художник Винсент Ван Гог (1853–1890) написал полотно «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs), которое было продано на престижном аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 190,4 миллиона долларов с учетом комиссионных сборов. Как сообщает портал Artnet, этот показатель установил абсолютный аукционный рекорд для работ художника и сделал полотно четвертой самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционах в истории мирового искусства.
Исторический спор, разрешенный перед торгами
Вокруг данного полотна с начала недели велись серьезные юридические споры. Потомки немецкого издателя Самуэля Фишера требовали снять картину с торгов. Они пытались доказать, что в 1936 году на фоне преследований со стороны нацистов картина была приобретена у семьи под давлением.
Однако, как уточняет издание The Art Newspaper, накануне аукциона между наследниками Фишера и последними владельцами картины — аргентинскими коллекционерами, семьей Блакье-Арриета, было достигнуто взаимоприемлемое соглашение. Стороны решили не разглашать детали сделки (получили ли наследники долю от выручки или была установлена иная компенсация). Аукционный дом Sotheby's подчеркнул, что в соглашении были учтены сложная история картины в нацистский период и страдания, перенесенные семьей Фишер в годы Холокоста.
Показатели
«Цветущие каштаны» (2026)
«Сад с кипарисами» (2022)
Итоговая цена
190,4 млн долларов
117,18 млн долларов
Аукционный дом
Sotheby's (Нью-Йорк)
Christie's (Нью-Йорк)
Прежний владелец
Коллекция Блакье-Арриета
Пол Аллен (сооснователь Microsoft)
Статус
1-е место среди работ Ван Гога (4-е место в истории)
Предыдущий рекордсмен
Напряженные торги, длившиеся три минуты
Борьба за это произведение, представленное в качестве главного лота коллекции Блакье-Арриета (Blaquier-Arrieta), длилась всего около трех минут:
Торги открылись с начальной цены в 135 миллионов долларов;
Участники повышали ставки с шагом в 5 миллионов долларов;
В итоге победителем стал присутствовавший в зале известный нью-йоркский арт-дилер, глава Acquavella Galleries Уильям Аквавелла.
Напомним, что предыдущий рекорд для работ Ван Гога был установлен 9 ноября 2022 года, когда на торгах Christie's картина «Сад с кипарисами» (Verger avec cyprès, 1888) из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена была приобретена за 117,18 миллиона долларов.
Как вы считаете, отражает ли оценка работ великих художников в сотни миллионов долларов на мировом арт-рынке их истинную культурную ценность, или это просто финансовые игры крупных инвесторов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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