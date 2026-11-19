Нидерландский великий художник Винсент Ван Гог (1853–1890) написал полотно «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs), которое было продано на престижном аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 190,4 миллиона долларов с учетом комиссионных сборов. Как сообщает портал Artnet, этот показатель установил абсолютный аукционный рекорд для работ художника и сделал полотно четвертой самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционах в истории мирового искусства.

Исторический спор, разрешенный перед торгами

Вокруг данного полотна с начала недели велись серьезные юридические споры. Потомки немецкого издателя Самуэля Фишера требовали снять картину с торгов. Они пытались доказать, что в 1936 году на фоне преследований со стороны нацистов картина была приобретена у семьи под давлением.

Однако, как уточняет издание The Art Newspaper, накануне аукциона между наследниками Фишера и последними владельцами картины — аргентинскими коллекционерами, семьей Блакье-Арриета, было достигнуто взаимоприемлемое соглашение. Стороны решили не разглашать детали сделки (получили ли наследники долю от выручки или была установлена иная компенсация). Аукционный дом Sotheby's подчеркнул, что в соглашении были учтены сложная история картины в нацистский период и страдания, перенесенные семьей Фишер в годы Холокоста.

Показатели «Цветущие каштаны» (2026) «Сад с кипарисами» (2022) Итоговая цена 190,4 млн долларов 117,18 млн долларов Аукционный дом Sotheby's (Нью-Йорк) Christie's (Нью-Йорк) Прежний владелец Коллекция Блакье-Арриета Пол Аллен (сооснователь Microsoft) Статус 1-е место среди работ Ван Гога (4-е место в истории) Предыдущий рекордсмен

Напряженные торги, длившиеся три минуты

Борьба за это произведение, представленное в качестве главного лота коллекции Блакье-Арриета (Blaquier-Arrieta), длилась всего около трех минут:

Торги открылись с начальной цены в 135 миллионов долларов ;

Участники повышали ставки с шагом в 5 миллионов долларов ;

В итоге победителем стал присутствовавший в зале известный нью-йоркский арт-дилер, глава Acquavella Galleries Уильям Аквавелла.

Напомним, что предыдущий рекорд для работ Ван Гога был установлен 9 ноября 2022 года, когда на торгах Christie's картина «Сад с кипарисами» (Verger avec cyprès, 1888) из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена была приобретена за 117,18 миллиона долларов.

Как вы считаете, отражает ли оценка работ великих художников в сотни миллионов долларов на мировом арт-рынке их истинную культурную ценность, или это просто финансовые игры крупных инвесторов? Оставляйте свое мнение в комментариях!