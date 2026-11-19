США и Дания подписали крупное соглашение в сфере обороны и безопасности по вопросу Гренландии. Как сообщает издание «Ведомости», 19 ноября 2026 года парламент Дании (Фолькетинг) единогласно ратифицировал трехсторонний договор между США, Данией и Гренландией. Ранее, в начале ноября, документ был одобрен парламентом Гренландии, а 22 сентября подписан лидерами трех сторон в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Ложь о Гренландии разоблачена: раскрыты секреты соглашения между Трампом и Данией

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Две новые «оборонные зоны»: США получили право разместить новые военные базы вблизи Нарсарсуака на юге острова и Местерсвига на востоке.

Расширение базы Питуффик: Инфраструктура существующей космической базы Питуффик будет дополнительно расширена.

«Золотой купол» (Голден Доме): Соглашение открывает путь для размещения на территории острова элементов американской системы противоракетной обороны, а также предоставляет военным самолетам и кораблям США право свободного доступа в воздушное пространство и территориальные воды Гренландии.

Основные пункты соглашения Детали и правовые аспекты Военная инфраструктура 2 новые базы вблизи Нарсарсуака и Местерсвига, расширение космической базы Питуффик Системы обороны Размещение элементов системы противоракетной обороны «Золотой купол» и свободный транзит Политический и экономический статус Суверенитет Дании сохраняется; американским компаниям не предоставляются эксклюзивные права на природные ресурсы

Заявления Трампа и суверенитет Дании

Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты «приобрели» Гренландию, текст соглашения прямо закрепляет суверенитет Дании над островом и право гренландцев на самоопределение. Также Министерство иностранных дел Дании особо подчеркнуло, что данное соглашение не дает американским компаниям никаких эксклюзивных льгот на добычу полезных ископаемых в Гренландии.

Соглашение вступит в силу сразу после того, как Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) направят Вашингтону официальную дипломатическую ноту о завершении процесса ратификации — для этого документа отдельного одобрения Конгресса США не требуется.

Как вы считаете, как размещение США новых военных баз и системы «Золотой купол» в Гренландии повлияет на геополитический баланс в Арктическом регионе? Оставляйте свои мнения в комментариях!