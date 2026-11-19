США и Дания достигли соглашения по Гренландии: на острове будет размещен «Золотой купол»
США и Дания подписали крупное соглашение в сфере обороны и безопасности по вопросу Гренландии. Как сообщает издание «Ведомости», 19 ноября 2026 года парламент Дании (Фолькетинг) единогласно ратифицировал трехсторонний договор между США, Данией и Гренландией. Ранее, в начале ноября, документ был одобрен парламентом Гренландии, а 22 сентября подписан лидерами трех сторон в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Новые военные базы и система «Золотой купол»
Согласно подписанному документу, Соединенные Штаты получат возможность значительно расширить свое военное присутствие в Арктическом регионе:
Две новые «оборонные зоны»: США получили право разместить новые военные базы вблизи Нарсарсуака на юге острова и Местерсвига на востоке.
Расширение базы Питуффик: Инфраструктура существующей космической базы Питуффик будет дополнительно расширена.
«Золотой купол» (Голден Доме): Соглашение открывает путь для размещения на территории острова элементов американской системы противоракетной обороны, а также предоставляет военным самолетам и кораблям США право свободного доступа в воздушное пространство и территориальные воды Гренландии.
Основные пункты соглашения
Детали и правовые аспекты
Военная инфраструктура
2 новые базы вблизи Нарсарсуака и Местерсвига, расширение космической базы Питуффик
Системы обороны
Размещение элементов системы противоракетной обороны «Золотой купол» и свободный транзит
Политический и экономический статус
Суверенитет Дании сохраняется; американским компаниям не предоставляются эксклюзивные права на природные ресурсы
Заявления Трампа и суверенитет Дании
Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты «приобрели» Гренландию, текст соглашения прямо закрепляет суверенитет Дании над островом и право гренландцев на самоопределение. Также Министерство иностранных дел Дании особо подчеркнуло, что данное соглашение не дает американским компаниям никаких эксклюзивных льгот на добычу полезных ископаемых в Гренландии.
Соглашение вступит в силу сразу после того, как Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) направят Вашингтону официальную дипломатическую ноту о завершении процесса ратификации — для этого документа отдельного одобрения Конгресса США не требуется.
Как вы считаете, как размещение США новых военных баз и системы «Золотой купол» в Гренландии повлияет на геополитический баланс в Арктическом регионе? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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