Родителей, вовлекавших трехлетнюю девочку весом 35 кг в мукбанг, подвергли критике

В Китае семейная пара подверглась резкой критике со стороны общественности за то, что они вовлекли свою трехлетнюю дочь в процесс употребления в больших количествах еды перед камерой.

В популярном в интернете тренде мукбанг блогеры поедают перед камерой огромное количество еды, демонстрируя этот процесс зрителям в качестве контента. Это направление, считающееся одним из самых спорных интернет-явлений XXI века, не только вызвало критику из-за расточительного отношения к еде в развлекательных целях, но и связано с серьезными рисками для здоровья, а в некоторых случаях — даже со смертью блогеров-мукбангеров.

Именно поэтому решение родителей привлечь своего трехлетнего ребенка к такому контенту вызвало недовольство у многих интернет-пользователей.

В начале текущего месяца в китайских СМИ появилась информация о трехлетней девочке, известной под псевдонимом «Пейси». Согласно данным, родители сделали ее героиней мукбанг-контента: они снимали на видео, как девочка ест различные блюда, и выкладывали эти ролики в социальные сети.

В заголовках видео, которые родители Пейси публиковали в Douyin — китайском аналоге TikTok, использовались такие фразы, как «толстая 3-летняя девочка весом 66 фунтов (33 килограмма)» и «невероятный аппетит».

В роликах было показано, что девочке дают высококалорийные блюда, такие как жареный цыпленок и жирное мясо. Процесс поедания этой еды снимался главным образом для того, чтобы предоставить развлекательный контент ее подписчикам.

Когда вес девочки достиг 35 килограммов, представители общественности выразили серьезную озабоченность и лично поговорили с ее родителями. Интернет-пользователи попросили пару прекратить мукбанг-видео.

Однако родители защищали свои действия. Они подчеркнули, что при рождении Пейси весила 4,5 фунта, то есть примерно 2,25 килограмма, и что у их дочери просто хороший аппетит.

Пара опровергла слухи о том, что они заставляли девочку есть насильно. Они также заявили, что средства, зарабатываемые с помощью видео, едва покрывают расходы на еду.

По мере усиления общественного давления видеоплатформы заблокировали аккаунты Пейси. После этого ее родители также удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Вопрос привлечения детей к созданию контента в социальных сетях

Ситуация с Пейси в очередной раз привлекла внимание к практике использования несовершеннолетних в китайских социальных сетях с целью увеличения охватов и количества просмотров.

В последние годы расширяются виды контента с участием детей — начиная от мукбангов и пранков и заканчивая рекламой различных продуктов через них.

Участие несовершеннолетних в таком контенте делает актуальным вопрос защиты их интересов, безопасности и прав. История Пейси вновь усилила дискуссии о том, к каким последствиям может привести использование детей для создания контента в социальных сетях.