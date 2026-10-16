Исторические повороты и международные праздники 16 октября

·48·Мир
Исторические повороты и международные праздники 16 октября

Каждый день запоминается в истории человечества важными политическими событиями, великими открытиями и датами глобального значения. Сегодня, 16 октября — день, когда по всему миру ценятся жизненные блага, вспоминаются технологические революции и принимаются решения, изменившие ход истории.

Важные даты, отмечаемые на международном уровне

Сегодня на нашей планете отмечаются несколько символических и имеющих социальное значение дат:

  • Всемирный день продовольствия: Установлен в честь дня создания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1945 году. Его главная цель — борьба с проблемой голода на планете и обеспечение продовольственной безопасности;

  • Всемирный день хлеба: Празднуется с целью проявления уважения к хлебобулочным изделиям — самому древнему, священному и жизненно важному благу человечества, а также для оценки тяжелого труда пекарей;

  • День Стива Джобса в США: Официальный день, посвященный памяти легендарного изобретателя и основателя компании «Apple», который коренным образом изменил цифровой мир, смартфоны и современные информационные технологии.

История 16 октября: Поворотные точки, изменившие мир

Эта дата стала свидетелем ряда грандиозных исторических событий:

  • 1853 год — Турция объявила войну России: Это решение Османской империи положило начало крупному международному конфликту, вошедшему в историю как «Крымская война», и изменило геополитический баланс в регионе;

  • 1923 год — Основана «Те Валт Дисней Компанй»: Компания, основанная братьями Уолтом и Роем Диснеями как небольшая мультипликационная студия, впоследствии превратилась в самую могущественную империю мировой кинематографии и медиаиндустрии;

  • 1964 год — Первое ядерное испытание Китая: Китайская Народная Республика в рамках своего проекта под кодовым названием «596» впервые успешно испытала атомную бомбу на полигоне Лобнор и таким образом получила статус пятой официальной ядерной державы в мире.

Эта дата в очередной раз напоминает человечеству о том, как необходимо беречь мир, созидание, достижения науки и блага в повседневной жизни.

16 октябряВсемирный день продовольствияКрымская войнаКомпания Уолта Диснея
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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