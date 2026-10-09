В Алматы женщина устроила скандал, пытаясь отбить знакомого у сотрудников полиции (видео)

·86·Мир
В Алматы женщина устроила скандал, пытаясь отбить знакомого у сотрудников полиции (видео)

В Наурызбайском районе казахстанского города Алматы, в продуктовом магазине, расположенном на улице Абишева, произошла попытка кражи. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

По данным правоохранителей, в магазин зашли двое мужчин. Сначала они направились к прилавку с алкогольными напитками, а затем перешли в отдел бытовой химии.

При прохождении кассы один из них заплатил только за мармелад, а шампунь спрятал под одеждой. Сотрудники магазина заподозрили неладное, проверили товары и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли участковый инспектор и следственно-оперативная группа. В этот момент знакомая задержанного мужчины попыталась отбить его у сотрудников полиции. Она устроила скандал и оказала сопротивление правоохранителям.

По информации пресс-службы полиции, оба мужчины и женщина были доставлены в управление полиции Наурызбайского района.

Теперь каждый из них ответит перед законом за свои действия. Инциденту будет дана правовая оценка в порядке, установленном законодательством.

КазахстанНаурызбайский районулица Абишевапродуктовый магазин
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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