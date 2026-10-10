Китаянка подарила BMW двум сотрудникам, приезжавшим на работу в холода

·47·Мир
Китаянка подарила BMW двум сотрудникам, приезжавшим на работу в холода

В китайской провинции Хэнань владелица ресторана подарила двум своим сотрудникам автомобили BMW. Увидев, что работники каждый день добираются на работу на электроскутерах и страдают от холодной погоды, она решила наградить их машинами.

Как пишет издание Сут Чина Морнинг Пост, инцидент произошел в городе Цзяцзо провинции Хэнань. Руководитель ресторана Ма Яньли в конце сентября обратила внимание на то, что ее сотрудники сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями по дороге на работу.

После этого она решила поощрить двух сотрудников, отличавшихся своим трудолюбием. Предпринимательница во время собрания неожиданно отвезла их в автосалон BMW. Как выяснилось, стоимость машин была полностью оплачена заранее.

Ikki ayol kulrang avtomobil yonida guldasta bilan jilmayib turibdi.

Ма Яньли отметила, что в развитие ресторана вносит свой вклад каждый сотрудник. Поэтому она захотела выразить благодарность тем, кто ответственно подходит к своей работе.

По данным издания, стоимость каждого автомобиля составила 45 тысяч долларов. В результате предпринимательница потратила в общей сложности 90 тысяч долларов на двух сотрудников.

Ма ЯньлиПровинция ХэнаньАвтомобили BMWЦзяцзо
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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