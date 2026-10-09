В международном аэропорту Эр-Рияда в результате ракетного удара уничтожен самолет

Кризис безопасности в Ближневосточном регионе перешел на новый и крайне опасный этап. В международных сетях широко распространились видеокадры, на которых запечатлены сильный пожар и разрушенный пассажирский самолет в результате удара баллистической ракеты или беспилотника на территории Международного аэропорта имени короля Халида (Кинг Халид Интернатионал Аирпорт) в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Социальные сети и ряд международных мониторинговых источников утверждают, что этот удар был нанесен хуситским движением («Ансар Аллах») в Йемене. После инцидента небо над столицей Саудовской Аравии заволокло огромным облаком черного дыма.

Ситуация в аэропорту: о чем свидетельствуют кадры?

На кадрах, снятых очевидцами и сотрудниками аэропорта непосредственно с места происшествия, отчетливо видна серьезность ситуации:

Поднимающийся в небо черный дым: За взлетно-посадочной полосой аэропорта и телетрапами (гейтами) для высадки пассажиров поднимается сильнейший пожар и столб густого черного дыма;

Сгоревший самолет Саудиа: На одном из кадров запечатлено, что фюзеляж пассажирского лайнера с символикой национального авиаперевозчика авиакомпании «Саудиа» (вышитым логотипом на хвостовой части) полностью уничтожен огнем, а спасательные команды заливают пламя пеной;

Движение на перроне: Заметно, что из-за нахождения машин обслуживания аэропорта и других лайнеров в непосредственной близости от места происшествия технический персонал принимает срочные меры по эвакуации.

Рейсы задержаны, меры безопасности усилены

После сообщений об атаке уровень безопасности в столице Эр-Рияде был повышен до высшей ступени:

Рейсы перенаправлены в другие города: По данным международного авиационного мониторинга (ФлигхтРадар), ряд международных и местных рейсов, направлявшихся в аэропорт короля Халида, был экстренно возвращен в Джидду и другие запасные аэропорты;

Ситуация в городе: По сообщениям СМИ, в некоторых учреждениях, международных организациях и школах столицы объявлен режим удаленной работы и введены меры безопасности;

Жертвы и ущерб: Официальные ведомства пока воздерживаются от предоставления полной информации о том, были ли на борту самолета пассажиры, а также о пострадавших.

Эскалация региональной напряженности

Данное событие происходит на фоне возобновления многолетних конфликтов в Йемене и геополитических столкновений в треугольнике США—Иран—Саудовская Аравия:

Активность хуситов: В последние недели наблюдается возобновление воздушных ударов сил в Йемене по приграничному саудовскому городу Абха и стратегическим точкам в столице Эр-Рияде;

Угроза глобальной авиации: Прямое падение ракет на гражданскую инфраструктуру и международные аэропорты ставит под серьезный вопрос безопасность воздушного движения в Персидском заливе.

Этот мощный взрыв и пожар в аэропорту Эр-Рияда в очередной раз доказали, насколько хрупким остается баланс безопасности на Ближнем Востоке и высок риск взрыва.