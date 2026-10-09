В международном аэропорту Эр-Рияда в результате ракетного удара уничтожен самолет

·69·Мир
В международном аэропорту Эр-Рияда в результате ракетного удара уничтожен самолет

Кризис безопасности в Ближневосточном регионе перешел на новый и крайне опасный этап. В международных сетях широко распространились видеокадры, на которых запечатлены сильный пожар и разрушенный пассажирский самолет в результате удара баллистической ракеты или беспилотника на территории Международного аэропорта имени короля Халида (Кинг Халид Интернатионал Аирпорт) в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Социальные сети и ряд международных мониторинговых источников утверждают, что этот удар был нанесен хуситским движением («Ансар Аллах») в Йемене. После инцидента небо над столицей Саудовской Аравии заволокло огромным облаком черного дыма.

Ситуация в аэропорту: о чем свидетельствуют кадры?

На кадрах, снятых очевидцами и сотрудниками аэропорта непосредственно с места происшествия, отчетливо видна серьезность ситуации:

  • Поднимающийся в небо черный дым: За взлетно-посадочной полосой аэропорта и телетрапами (гейтами) для высадки пассажиров поднимается сильнейший пожар и столб густого черного дыма;

  • Сгоревший самолет Саудиа: На одном из кадров запечатлено, что фюзеляж пассажирского лайнера с символикой национального авиаперевозчика авиакомпании «Саудиа» (вышитым логотипом на хвостовой части) полностью уничтожен огнем, а спасательные команды заливают пламя пеной;

  • Движение на перроне: Заметно, что из-за нахождения машин обслуживания аэропорта и других лайнеров в непосредственной близости от места происшествия технический персонал принимает срочные меры по эвакуации.

Рейсы задержаны, меры безопасности усилены

После сообщений об атаке уровень безопасности в столице Эр-Рияде был повышен до высшей ступени:

  • Рейсы перенаправлены в другие города: По данным международного авиационного мониторинга (ФлигхтРадар), ряд международных и местных рейсов, направлявшихся в аэропорт короля Халида, был экстренно возвращен в Джидду и другие запасные аэропорты;

  • Ситуация в городе: По сообщениям СМИ, в некоторых учреждениях, международных организациях и школах столицы объявлен режим удаленной работы и введены меры безопасности;

  • Жертвы и ущерб: Официальные ведомства пока воздерживаются от предоставления полной информации о том, были ли на борту самолета пассажиры, а также о пострадавших.

Эскалация региональной напряженности

Данное событие происходит на фоне возобновления многолетних конфликтов в Йемене и геополитических столкновений в треугольнике США—Иран—Саудовская Аравия:

  • Активность хуситов: В последние недели наблюдается возобновление воздушных ударов сил в Йемене по приграничному саудовскому городу Абха и стратегическим точкам в столице Эр-Рияде;

  • Угроза глобальной авиации: Прямое падение ракет на гражданскую инфраструктуру и международные аэропорты ставит под серьезный вопрос безопасность воздушного движения в Персидском заливе.

Этот мощный взрыв и пожар в аэропорту Эр-Рияда в очередной раз доказали, насколько хрупким остается баланс безопасности на Ближнем Востоке и высок риск взрыва.

Международный аэропорт Кинг-Халидхуситынападение баллистическими ракетамиСаудовская Аравия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«В небе над Эр-Риядом сбита ракета!»: Пожар у аэропорта и заявление коалиции«В небе над Эр-Риядом сбита ракета!»: Пожар у аэропорта и заявление коалиции20 сентября 11:47Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...12 сентября 07:01Бомбардировщик и малозаметный истребитель в кадре: какой сигнал подал Китай?Бомбардировщик и малозаметный истребитель в кадре: какой сигнал подал Китай?4 августа 19:35«Меккский договор вступает в силу»: Турция готова оказать военную помощь Саудовской Аравии!«Меккский договор вступает в силу»: Турция готова оказать военную помощь Саудовской Аравии!20 сентября 13:17Хуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощьюХуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощью16 сентября 09:56Китайская ракета взорвалась через 85 секунд после запускаКитайская ракета взорвалась через 85 секунд после запуска11 августа 17:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери