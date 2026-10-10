В отношениджах между США и Россиедж произошел не ожиданнйдж для многих резкидж дипломатический поворот. Офитсиал'нйй представител' Кремля Дмитрий Песков субшчил, что планируется скорйй личнйй встреча между президентом России Владимиром Путинйм и президентом США Доналдом Трампом.

Это заявление прогрузло после важного телефонного разговора между двумя лидерами. Беседа завершилас' не толко поздравлениями и политическими обсуждениями по Украине, но и громкими решениями на енергетическом рйнке.

Неожиданнйй поворот на енергетическом рйнке: Снятй ограничения на дизел'

Самйм резонанснйм практическим резул'татом телефонного диалога стали решения, касаюшчиеся рйнка топлива:

Поставки в об"еме 1,8 миллиона тонн: Доналд Трамп субшчил, что Россия поставит на американский и мировой рйнки боли 1,8 миллиона тонн дизелного топлива;

Офитсиал'ное решение Минфина США: В след за диалогом Министерство финансов США офитсиал'но отменило действовавшие жесткие ограничения в отношении российского дизеля;

Срок действия до 2027 года: Смягчение санктсий и снятие ограничений установлено до 7 апреля 2027 года.

Поздравление с днем рождения и противоположне позитсии по Украине

В ходе переговоров также подробно об-судялис' вопросй международной безопасности и ситуатсия на фронте:

Личное поздравление: Трамп искренне поздравил Путина с недавним днем рождения;

Условие Путина в отношении Киева: Когда бйла поднята тема мирнйх переговоров по Украине, президент России заявил, что в настояшчи время возобновление диалога абсолутно невозможно из-за позитсии, занимаемой офитсиал'нйм Киевом;

Поручение Трампа: После етого ответа Доналд Трамп дал указание своей команде передат' ети четкие сигналй, ишодяшие от России, напрямую руководству Украинй.

Песков: «Лидерй скоро увидятся лико к лику»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сторонй готовятся к очной встрече с тсел'ю продолжения достигнутйх договоренностей. Этот возможнйй саммит можен кореннйм образом изменит' не толко российско-американские отношения, но и геополитическую ситуатсию во всем мире, а также глобал'ную енергетическую безопасност'.