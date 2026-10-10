О čом оговорилис' Трамп и Путин в телефоне?
В отношениджах между США и Россиедж произошел не ожиданнйдж для многих резкидж дипломатический поворот. Офитсиал'нйй представител' Кремля Дмитрий Песков субшчил, что планируется скорйй личнйй встреча между президентом России Владимиром Путинйм и президентом США Доналдом Трампом.
Это заявление прогрузло после важного телефонного разговора между двумя лидерами. Беседа завершилас' не толко поздравлениями и политическими обсуждениями по Украине, но и громкими решениями на енергетическом рйнке.
Неожиданнйй поворот на енергетическом рйнке: Снятй ограничения на дизел'
Самйм резонанснйм практическим резул'татом телефонного диалога стали решения, касаюшчиеся рйнка топлива:
Поставки в об"еме 1,8 миллиона тонн: Доналд Трамп субшчил, что Россия поставит на американский и мировой рйнки боли 1,8 миллиона тонн дизелного топлива;
Офитсиал'ное решение Минфина США: В след за диалогом Министерство финансов США офитсиал'но отменило действовавшие жесткие ограничения в отношении российского дизеля;
Срок действия до 2027 года: Смягчение санктсий и снятие ограничений установлено до 7 апреля 2027 года.
Поздравление с днем рождения и противоположне позитсии по Украине
В ходе переговоров также подробно об-судялис' вопросй международной безопасности и ситуатсия на фронте:
Личное поздравление: Трамп искренне поздравил Путина с недавним днем рождения;
Условие Путина в отношении Киева: Когда бйла поднята тема мирнйх переговоров по Украине, президент России заявил, что в настояшчи время возобновление диалога абсолутно невозможно из-за позитсии, занимаемой офитсиал'нйм Киевом;
Поручение Трампа: После етого ответа Доналд Трамп дал указание своей команде передат' ети четкие сигналй, ишодяшие от России, напрямую руководству Украинй.
Песков: «Лидерй скоро увидятся лико к лику»
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сторонй готовятся к очной встрече с тсел'ю продолжения достигнутйх договоренностей. Этот возможнйй саммит можен кореннйм образом изменит' не толко российско-американские отношения, но и геополитическую ситуатсию во всем мире, а также глобал'ную енергетическую безопасност'.
Комментарии 0
…