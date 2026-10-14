Громкий ответ от Трампа: почему он считает, что Путин больше хочет остановить войну?

·3·Мир
Громкий ответ от Трампа: почему он считает, что Путин больше хочет остановить войну?

Президент США Дональд Трамп ответил на важные вопросы, касающиеся войны в Украине, поддержки Вашингтоном Киева, а также возможных мирных переговоров с Россией. В ходе общения с представителями прессы глава Белого дома официально подтвердил, что Соединенные Штаты и сегодня продолжают передавать украинской стороне стратегические разведданные.

При этом Трамп вступил в интересную и дискуссионную полемику с журналистами по поводу последних взаимных ударов сторон конфликта и возможностей достижения мирного соглашения.

Разведывательные данные и условие прекращения огня

Дональд Трамп озвучил четкую позицию относительно мониторинга Вашингтона и разведывательной поддержки в конфликте:

  • Разведывательное обеспечение: По словам президента, США не прекращали процесс обеспечения Украины важной оперативной и разведывательной информацией;

  • Контроль за нарушением перемирия: «Если Россия нарушит соглашение о прекращении огня, я сообщу вам об этом одним из первых», — подчеркнул Трамп.

Удары по энергетике: «Украина тоже днем ранее била по целям»

В ходе общения с прессой на вопрос представителей СМИ о последних мощных ударах со стороны России Трамп ответил взвешенно и спорно:

  • Возражение журналиста: Журналист напомнил, что буквально вчера Россия нанесла сокрушительный удар по шести важным энергетическим объектам Украины;

  • Встречный ответ Трампа: «Ну, а всего днем ранее Украина тоже нанесла удары по многочисленным целям», — охарактеризовал он ситуацию как обмен двусторонними ударами.

Почему именно Путин хочет завершить войну больше?

Самым примечательным моментом беседы стал вопрос об уверенности Трампа в позиции Москвы:

  • Сомнение журналиста: Один из журналистов спросил: «Почему вы так уверены, что Путин хочет завершить войну больше, чем Зеленский?»;

  • Фактор опыта в переговорах: Трамп ответил на это через призму собственного опыта: «Дело в способности достигать соглашений. Это именно то, чем я занимался всю свою жизнь и карьеру».

Данные заявления американского лидера показывают, что Вашингтон, не прекращая полностью помощь Киеву, делает больший упор на стратегию урегулирования конфликта путем переговоров и прагматичных соглашений.

Дональд ТрампУкраинаРоссияПутин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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