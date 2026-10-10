У 27-летнего парня обнаружили тромб в сердце

В социальных сетях распространилось видео узи сердца 27-летнего парня, проходившего медицинское обследование. В нем сообщается, что у пациента 1999 года рождения в сердце был выявлен тромб, то есть кровяной сгусток.

Уточняется, что в беседе с врачом молодой человек рассказал, что в последние дни его беспокоят такие симптомы, как одышка, нехватка воздуха и сильная утомляемость.

Тромб может образоваться под воздействием различных факторов. Не исключено, что чрезмерное употребление энергетических напитков ускоряет сердцебиение и влияет на артериальное давление. Однако на данный момент нет подтвержденной информации о том, что именно энергетики стали причиной появления тромба у данного пациента.

Специалисты подчеркивают важность того, чтобы не оставлять без внимания изменения в организме. При беспричинной сильной усталости, одышке или боли в груди необходимо обратиться за медицинской помощью. Если дыхание внезапно сильно затрудняется или возникает острая боль в груди, следует немедленно вызвать скорую помощь.