У 27-летнего парня обнаружили тромб в сердце

·58·Мир
У 27-летнего парня обнаружили тромб в сердце

В социальных сетях распространилось видео узи сердца 27-летнего парня, проходившего медицинское обследование. В нем сообщается, что у пациента 1999 года рождения в сердце был выявлен тромб, то есть кровяной сгусток.

Уточняется, что в беседе с врачом молодой человек рассказал, что в последние дни его беспокоят такие симптомы, как одышка, нехватка воздуха и сильная утомляемость.

Тромб может образоваться под воздействием различных факторов. Не исключено, что чрезмерное употребление энергетических напитков ускоряет сердцебиение и влияет на артериальное давление. Однако на данный момент нет подтвержденной информации о том, что именно энергетики стали причиной появления тромба у данного пациента.

Специалисты подчеркивают важность того, чтобы не оставлять без внимания изменения в организме. При беспричинной сильной усталости, одышке или боли в груди необходимо обратиться за медицинской помощью. Если дыхание внезапно сильно затрудняется или возникает острая боль в груди, следует немедленно вызвать скорую помощь.

27-летний пареньтромбэнергетический напитоксердцебиение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Обычный прыжок на батуте привел к инсульту у 13-летнего подросткаОбычный прыжок на батуте привел к инсульту у 13-летнего подростка22 июля 13:41Как прошла первая в истории беседа по телефону?Как прошла первая в истории беседа по телефону?Сегодня 18:57Китаянка подарила BMW двум сотрудникам, приезжавшим на работу в холодаКитаянка подарила BMW двум сотрудникам, приезжавшим на работу в холодаСегодня 18:52«Странная» кража во Вьетнаме взбудоражила сеть (видео)«Странная» кража во Вьетнаме взбудоражила сеть (видео)Сегодня 18:52Перед ударом по Ирану на корабле США военные пытались покончить с собой (видео)Перед ударом по Ирану на корабле США военные пытались покончить с собой (видео)Сегодня 18:36Турция полностью ограничивает доступ к социальным сетям для детей до 15 летТурция полностью ограничивает доступ к социальным сетям для детей до 15 летСегодня 18:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери