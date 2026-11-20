В Казахстане предложили полностью запретить производство, импорт и продажу энергетических напитков. С такой инициативой выступило общественное объединение «Союз отцов». Об этом сообщает НУР.КЗ.

Представители организации считают, что запрета на продажу энергетиков лицам младше 21 года недостаточно. В связи с этим они предложили запретить производство, коммерческий ввоз, оптовую и розничную торговлю, а также распространение через интернет-магазины и службы доставки.

Авторы петиции обосновали свою инициативу потенциальным негативным влиянием энергетических напитков на здоровье. По их мнению, такие напитки могут влиять на артериальное давление, высокое содержание сахара в них, а подсластители в напитках без сахара могут представлять угрозу для здоровья.

Также представители объединения подчеркнули, что регулярное употребление энергетиков взрослыми для борьбы с усталостью и бессонницей может привести к проблемам со сном и возникновению зависимости.

В петиции также предлагается запретить рекламу энергетических напитков, их бесплатную раздачу и продвижение через социальные сети. Кроме того, требуется предотвратить обход запрета путем изменения названия продукта, установить ответственность за незаконную торговлю, а также усилить контроль за деятельностью производителей, импортеров и продавцов.

Инициатива была опубликована на портале официальных петиций 18 ноября 2026 года и направлена в Министерство здравоохранения. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 50 тысяч подписей.

Стоит отметить, что на данный момент это лишь предложение общественного объединения, решение о полном запрете энергетических напитков еще не принято.