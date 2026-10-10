В Новой Зеландии нашли необычное яблоко, привлекающее внимание своим внешним видом

В новозеландском городе Крайстчерч нашли необычное яблоко, привлекающее внимание своим внешним видом. Одна сторона плода — красная, а вторая — желтая, и выглядит это так, будто его специально покрасили в два разных цвета.

Уникальное яблоко обнаружили среди плодов сорта «Red Браебурн», доставленных в магазин «Суншине Корнер Маркет», который расположен в районе Майрехау города. Покупателей удивило то, что цвета на его кожице разделены практически ровной границей.

Специалисты называют такие необычные плоды «яблоками-химерами». Это явление объясняется наличием в составе плода клеток с различными генетическими характеристиками. В сообщениях отмечается, что такие яблоки встречаются крайне редко, и найти хотя бы одно среди миллиона плодов — большая сложность.

По словам владельца магазина, хотя он много лет занимается торговлей фруктами, до сих пор он не сталкивался с подобным яблоком. Его необычный вид вызвал большой интерес у покупателей: некоторые фотографируют его, а другие приводят членов семьи, чтобы увидеть его своими глазами.

В настоящее время яблоко поместили в холодильник для сохранения свежести. Администрация магазина еще не приняла окончательного решения — сохранить ли его в первозданном виде или разрезать, чтобы узнать, двухцветная ли у него и мякоть.