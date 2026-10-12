США предлагают детям-мигрантам в возрасте от 5 лет по 3 тысячи долларов за выезд из страны

·53·Мир
США предлагают детям-мигрантам в возрасте от 5 лет по 3 тысячи долларов за выезд из страны

Правительство США предлагает по 3 тысячи долларов несовершеннолетним мигрантам в возрасте от 5 лет, которые согласятся добровольно покинуть страну. Об этом сообщает издание Bloomberg Лав.

По данным издания, такие предложения поступают некоторым детям, дела которых рассматриваются в иммиграционных судах. В одних случаях это предложение выдвигают юристы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), в других — судьи разъясняют детям возможность добровольного выезда из страны.

Правозащитники заявляют, что некоторым детям такие предложения делаются без участия родителей или законных представителей, а порой и без возможности получения юридической помощи. Они опасаются, что дети могут отказаться от убежища или других мер защиты, не осознавая в полной мере правовых последствий этого решения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году администрация США предлагала по 2500 долларов мигрантам в возрасте 14 лет и старше, прибывшим в страну без родителей или законных опекунов, за добровольное возвращение на родину.

Правозащитники выражают обеспокоенность тем, что новое предложение может оказать давление на детей. Официальные лица США пока не ответили на запрос Bloomberg Лав о комментариях.

СШАСлужба иммиграционного и таможенного контроля (ICE)Bloomberg Lawпредложение тысяча долларов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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