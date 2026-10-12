Один из самых старинных и исторических торговых центров в центре столицы Франции — Парижа, знаменитый рынок «Анфан-Руж» (Марче дес Энфантс-Ругес), основанный в 1615 году, полностью превратился в пепел в результате сильного пожара. По данным телеканала БФМТВ, страшная катастрофа произошла рано утром в понедельник, 12 октября, в оживленном 3-м округе города.

От комплекса, который был излюбленной гастрономической точкой местных жителей и туристов со всего мира, практически ничего не осталось.

Утренняя катастрофа и 1000 квадратных метров руин

Служба пожарной безопасности и городская администрация обнародовали следующие подробности о масштабах трагедии:

Быстро распространявшийся огонь: Первый тревожный звонок пожарным поступил около 04:15 утра. К моменту прибытия спасателей пламя уже полностью охватило территорию крытого рынка;

Полностью уничтоженная площадь: Мэр центра Парижа Ариэль Вейль сообщил, что рынок сгорел дотла. Бригада пожарных официально подтвердила, что в огненном вихре обратилась в пепел территория рынка площадью 1000 кв.м : «Крытый рынок полностью разрушен. От него ничего не осталось», — заявил представитель спасательной группы;

Невыясненные причины: Хотя точная причина возгорания пока официально не установлена, некоторые французские издания намекают на связь инцидента со «школьными протестами», участившимися в последние дни.

Это было королевское наследие и центр уличной еды

«Анфан-Руж» считался не просто продовольственным рынком, а неотъемлемой частью культурного наследия Франции:

400-летняя история: Рынок был основан в 1615 году, в период правления короля Франции Людовика КсИИИ;

Статус исторического памятника: Всемирно известный своей самобытной уличной едой и неповторимой национальной атмосферой рынок в 1982 году был внесен в национальный реестр исторических памятников Франции.

Внезапная утрата культурного объекта с многовековой историей вызывает глубокую скорбь и бурные дискуссии во французском обществе.