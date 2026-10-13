Что происходит вокруг находящегося в заключении известного рэпера и продюсера П.Диддй?

·29·Мир
Что происходит вокруг находящегося в заключении известного рэпера и продюсера П.Диддй?

Известный американский рэпер и продюсер П.Диддй (Шон Комбс) был экстренно доставлен в медицинское учреждение из тюрьмы, где он отбывает наказание, из-за травмы головы. По данным портала ТМЗ, инцидент произошел в ночь на субботу, 10 октября.

После оказания артисту первой медицинской помощи его вернули обратно в исправительное учреждение, однако причины возникновения травмы до сих пор остаются загадкой.

Ночной звонок и детали неизвестной травмы

Согласно информации с места событий, медицинская помощь была организована оперативно:

  • Вызов в 01:00 ночи: Машина скорой помощи выехала с территории тюрьмы ФКИ Форт Дикс в штате Нью-Джерси, где содержится Шон Комбс, примерно в час ночи;

  • Угрозы для жизни нет: Врачи оценили травму как не представляющую угрозы для жизни рэпера. К утру его вернули в тюрьму — он был в сознании и мог свободно говорить;

  • Расследование адвокатов: При каких именно обстоятельствах была получена травма, пока остается неизвестным. Юридическая команда рэпера проводит расследование по данному факту и заявила, что его безопасность стоит на первом месте.

Скандалы, одиночная камера и изменение срока

Жизнь Шона Комбса за решеткой продолжает сопровождаться чередой скандалов:

  • Судебный приговор: В октябре 2025 года Комбс был приговорен к 50 месяцам тюремного заключения по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях проституции и был переведен из Бруклинского следственного изолятора в Форт-Дикс;

  • Дата освобождения: Из-за нарушений внутреннего распорядка и конфликтов с другими заключенными дата его освобождения неоднократно менялась — сначала с мая 2028 года на июнь, затем на февраль и, по последним данным, была перенесена на январь 2028 года;

  • Перевод в одиночную камеру: Как пишет издание ТМЗ, в начале октября после появления сообщений о «роскошной жизни» Дидди в тюрьме он был помещен в одиночную камеру под особым контролем.

События вокруг П.Диддй, оказавшегося в эпицентре крупнейших скандалов американского шоу-бизнеса, с большим интересом отслеживаются мировыми СМИ.

P.DiddyШон КомбсFCI Fort Dixтюрьма Нью-Джерси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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