Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей

·111·Мир
Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей

Российская компания «КриоРус» хранит тела или мозг 109 человек при сверхнизких температурах в надежде на их будущее воскрешение. По данным компании, 31 из них являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщает Москва 24.

Согласно информации, опубликованной 13 октября 2026 года, США занимают первое место по количеству подвергнутых криоконсервации людей с показателем в 566 человек. Россия же расположилась на второй строчке со 109 гражданами.

Криоконсервация — это метод хранения тела или мозга человека после его смерти при очень низких температурах в надежде на то, что в будущем появится возможность их восстановления. В процессе обычно используется жидкий азот, а температура опускается до −196 градусов.

Laboratoriyadagi uskunalar yonida suyuq azot bug‘i bilan o‘ralgan qora obyekt turibdi.

Однако на сегодняшний день научно не доказано, что этот метод позволяет воскресить человека. В современной медицине нет технологий восстановления и возвращения к жизни подвергнутых криоконсервации тел или мозга. Появление такой возможности в будущем также не гарантировано.

КриоРускриоконсервациякриотехнологиикриовосстановление
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?9 октября 11:46В мире более 170 миллионов детей страдают от ожиренияВ мире более 170 миллионов детей страдают от ожирения7 октября 20:58В мире обновлен рекорд по количеству миллиардеров: в чьих руках сосредоточено мировое богатство?В мире обновлен рекорд по количеству миллиардеров: в чьих руках сосредоточено мировое богатство?28 августа 09:19Куриное мясо стало самым потребляемым мясом в миреКуриное мясо стало самым потребляемым мясом в мире1 сентября 11:06«Уничтожить Иран?!»: Трамп выступил с потрясшими мир заявлениями с трибуны ООН«Уничтожить Иран?!»: Трамп выступил с потрясшими мир заявлениями с трибуны ООН23 сентября 06:43Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времениВращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени11 сентября 18:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов