«Если придет оппозиция, будет создано палестинское государство»: резкое заявление Нетаньяху перед выборами

В политических кругах Израиля нарастает напряженность в преддверии парламентских выборов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с экстренным предупреждением избирателям, подчеркнув, что если на предстоящих выборах победят оппозиционные силы, это может открыть путь к созданию независимого Палестинского государства.

Глава правительства заявил, что приход к власти его оппонентов кардинально изменит курс национальной безопасности и военных операций страны.

«Войска будут выведены, меры против Ирана приняты не будут»