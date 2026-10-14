«Если придет оппозиция, будет создано палестинское государство»: резкое заявление Нетаньяху перед выборами

·96·Мир
«Если придет оппозиция, будет создано палестинское государство»: резкое заявление Нетаньяху перед выборами

В политических кругах Израиля нарастает напряженность в преддверии парламентских выборов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с экстренным предупреждением избирателям, подчеркнув, что если на предстоящих выборах победят оппозиционные силы, это может открыть путь к созданию независимого Палестинского государства.

Глава правительства заявил, что приход к власти его оппонентов кардинально изменит курс национальной безопасности и военных операций страны.

«Войска будут выведены, меры против Ирана приняты не будут»

Нетаньяху высказал ряд резких мнений относительно возможной политики оппозиции:

  • Создание Палестинского государства: По словам премьер-министра, если нынешняя оппозиция победит на выборах, она согласится на независимость Палестины и ее становление в качестве отдельного государства;

  • Отступление на фронтах: Он утверждает, что оппозиционные силы остановят продолжающиеся военные действия в Ливане и секторе Газа, а также полностью выведут израильские войска с этих территорий;

  • Молчание против Тегерана: Нетаньяху также подчеркнул, что новое возможное правительство не станет принимать никаких резких мер противодействия или ограничений в отношении Ирана, что еще больше укрепит позиции официального Тегерана в регионе.

Решающая дата: 27 октября

Очередные выборы в парламент (Кнессет) Израиля запланированы на 27 октября.

Ожидается, что эти выборы определят не только внутреннюю политику страны, но и дальнейшую судьбу войны, безопасности и дипломатических процессов на Ближнем Востоке. По мере приближения дня выборов информационная и политическая борьба между ведущими партиями приобретает все более жесткий характер.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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