В Стамбуле девочка умерла из-за передозировки сиропа от температуры

В турецком Стамбуле 3-летняя девочка скончалась в результате приема жаропонижающего сиропа в большем количестве, чем положено. Об этом сообщает издание «Хаберлер».

В настоящее время по факту смерти ребенка ведется расследование. По предварительным версиям, причиной трагедии могла стать передозировка препарата. Однако это обстоятельство еще не полностью подтверждено.

После произошедшего специалисты подчеркнули необходимость соблюдать осторожность при даровании детям жаропонижающих лекарств. По словам врача Гюнай Джантур, количество лекарства должно определяться в зависимости от веса ребенка и даваться в соответствии с рекомендацией врача.

Специалист также напомнила, что давать сироп повторно, не дожидаясь его действия, может быть опасно. В частности, передозировка парацетамола способна нанести серьезный вред печени.

Врачи рекомендуют родителям не увеличивать дозировку лекарств самовольно и при ухудшении состояния ребенка обращаться за медицинской помощью.