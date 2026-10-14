В Стамбуле девочка умерла из-за передозировки сиропа от температуры

·10·Мир
В Стамбуле девочка умерла из-за передозировки сиропа от температуры

В турецком Стамбуле 3-летняя девочка скончалась в результате приема жаропонижающего сиропа в большем количестве, чем положено. Об этом сообщает издание «Хаберлер».

В настоящее время по факту смерти ребенка ведется расследование. По предварительным версиям, причиной трагедии могла стать передозировка препарата. Однако это обстоятельство еще не полностью подтверждено.

После произошедшего специалисты подчеркнули необходимость соблюдать осторожность при даровании детям жаропонижающих лекарств. По словам врача Гюнай Джантур, количество лекарства должно определяться в зависимости от веса ребенка и даваться в соответствии с рекомендацией врача.

Специалист также напомнила, что давать сироп повторно, не дожидаясь его действия, может быть опасно. В частности, передозировка парацетамола способна нанести серьезный вред печени.

Врачи рекомендуют родителям не увеличивать дозировку лекарств самовольно и при ухудшении состояния ребенка обращаться за медицинской помощью.

СтамбулHaberlerГюнай Джантуржаропонижающий сироп
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В доме депутата обнаружили 57 миллионов долларов и нижнее белье из золотаВ доме депутата обнаружили 57 миллионов долларов и нижнее белье из золота5 июля 17:50В Китае выявлен новый опасный вирус, передающийся через клещей...В Китае выявлен новый опасный вирус, передающийся через клещей...10 сентября 10:21«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча31 августа 10:18Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариковДвухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариков8 октября 14:21Определено существо, убивающее более 700 тысяч человек в годОпределено существо, убивающее более 700 тысяч человек в год22 августа 14:42В Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостейВ Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостей11 августа 05:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов