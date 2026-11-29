В греческом городе Херсониссос проходит престижный теннисный турнир Херсониссос Чалленгер 4 серии «Челленджер 50» с призовым фондом 56 700 евро. Примечательно, что в парном разряде соревнований первая ракетка Узбекистана Сергей Фомин завоевал главный трофей.

Волевая победа и преимущество на чемпионском тай-брейке

Выступая в тандеме с украинцем Алексеем Крутых, наш соотечественник в решающем финальном матче турнира вышел на корт против итальянских теннисистов — Якопо Вадзами и Джанлуки Каденассо.

Уступив в первом сете, Фомин и Крутых во второй партии полностью перехватили инициативу и сравняли счет. На решающем чемпионском тай-брейке узбекско-украинский дуэт одержал победу со счетом 10:5, оформив чемпионский титул. В матче, который продлился всего 1 час 1 минуту, оба тандема выполнили по два эйса.

Протокол финального матча и основные показатели

Показатели Официальные данные Турнир и категория Херсониссос Чалленгер 4 (серия «Челленджер 50») — Херсониссос, Греция Призовой фонд 56 700 евро Разряд и стадия Парный разряд, Финал Пара-победитель Сергей Фомин (Узбекистан) / Алексей Крутых (Украина) Соперники по финалу Якопо Вадзами / Джанлука Каденассо (Италия) Счет матча 3/6, 6/1, 10/5 (на чемпионском тай-брейке) Продолжительность игры и эйсы 1 час 1 минута; у обеих сторон по 2 эйса

Как вы считаете, какой психологический импульс даст эта победа в Греции первой ракетке Узбекистана Сергею Фомину для достижения высоких результатов в одиночном разряде на предстоящих международных турнирах?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за успехами представителей узбекского тенниса на мировых кортах!