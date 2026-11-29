Сергей Фомин стал чемпионом турнира «Челленджер» в Греции
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- Узбекский теннисист Сергей Фомин стал чемпионом парного разряда турнира Hersonissos Challenger 4 серии «Челленджер 50» в городе Херсониссос, Греция.
- Вместе с украинским партнером Алексеем Крутых он в финале обыграл итальянский дуэт Якопо Вадзами и Джанлука Каденассо со счетом 3/6, 6/1, 10/5.
- В решающем поединке, который длился 1 час 1 минуту, узбекско-украинский тандем завоевал главный трофей благодаря преимуществу в чемпионском тай-брейке.
В греческом городе Херсониссос проходит престижный теннисный турнир Херсониссос Чалленгер 4 серии «Челленджер 50» с призовым фондом 56 700 евро. Примечательно, что в парном разряде соревнований первая ракетка Узбекистана Сергей Фомин завоевал главный трофей.
Волевая победа и преимущество на чемпионском тай-брейке
Выступая в тандеме с украинцем Алексеем Крутых, наш соотечественник в решающем финальном матче турнира вышел на корт против итальянских теннисистов — Якопо Вадзами и Джанлуки Каденассо.
Уступив в первом сете, Фомин и Крутых во второй партии полностью перехватили инициативу и сравняли счет. На решающем чемпионском тай-брейке узбекско-украинский дуэт одержал победу со счетом 10:5, оформив чемпионский титул. В матче, который продлился всего 1 час 1 минуту, оба тандема выполнили по два эйса.
Протокол финального матча и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Турнир и категория
Херсониссос Чалленгер 4 (серия «Челленджер 50») — Херсониссос, Греция
Призовой фонд
56 700 евро
Разряд и стадия
Парный разряд, Финал
Пара-победитель
Сергей Фомин (Узбекистан) / Алексей Крутых (Украина)
Соперники по финалу
Якопо Вадзами / Джанлука Каденассо (Италия)
Счет матча
3/6, 6/1, 10/5 (на чемпионском тай-брейке)
Продолжительность игры и эйсы
1 час 1 минута; у обеих сторон по 2 эйса
Как вы считаете, какой психологический импульс даст эта победа в Греции первой ракетке Узбекистана Сергею Фомину для достижения высоких результатов в одиночном разряде на предстоящих международных турнирах?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за успехами представителей узбекского тенниса на мировых кортах!
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