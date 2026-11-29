Камилла Рахимова хочет защищать честь Узбекистана на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028
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- Камилла Рахимова, занимающая 45-ю строчку в мировом женском рейтинге (WTA), считает своей главной целью участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
- Первая ракетка Узбекистана сменила спортивное гражданство на узбекское в декабре 2025 года.
- Теннисистка стремится успешно пройти квалификационный этап и защитить честь страны.
Камилла Рахимова, занимающая на данный момент 45-ю строчку в мировом женском рейтинге (WTA), раскрыла одну из своих главных целей на ближайшие годы. Первая ракетка Узбекистана подтвердила, что намерена защищать честь нашей страны на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает издание ББ Теннис.
«Это моя самая большая цель»
На вопрос о планах участия в Олимпиаде-2028 Рахимова ответила с большим воодушевлением и уверенностью:
«Да, конечно. Это моя самая большая цель. Надеюсь, что успешно пройду квалификационный этап и смогу защитить честь Узбекистана на Олимпиаде», — сказала Камилла Рахимова.
Смена гражданства, борьба за лидерство и история рейтинга
Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство с российского на узбекское в декабре 2025 года. Как только она начала выступать за нашу страну, она стала первой ракеткой Узбекистана, обойдя Марию Тимофееву, которая перешла в нашу сборную незадолго до этого. С тех пор между двумя теннисистками идет острая внутренняя конкуренция:
13 октября 2026 года: Мария Тимофеева, дойдя до третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине, поднялась на 63-ю строчку рейтинга и временно вернула себе статус первой ракетки Узбекистана (в это время Рахимова занимала 69-е место).
2 ноября 2026 года: Камилла Рахимова, дошедшая до полуфинала престижного турнира WTA 500 в Токио, вновь вырвалась в лидеры среди узбекских теннисисток и достигла наивысшего результата в своей карьере — 44-й строчки мирового рейтинга.
Текущие результаты Камиллы Рахимовой и путь к Олимпиаде
Показатели
Детали
Спортсменка
Камилла Рахимова (25 лет, Узбекистан)
Текущий рейтинг
45-е место (WTA) — первая ракетка Узбекистана
Наивысший рейтинг
44-е место (по состоянию на 2 ноября 2026 года)
Дата смены спортивного гражданства
Декабрь 2025 года
Главная цель
Получение путевки на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028 и защита чести Узбекистана
Крупнейшие успехи (2026)
Полуфинал WTA 500 в Токио, 3-й круг на УС Опен и Уимблдоне
Как вы считаете, сможет ли Камилла Рахимова сохранить свою высокую спортивную форму до Олимпиады-2028 и войти в топ-30 теннисисток мира?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за выступлениями новой звезды узбекского тенниса Камиллы Рахимовой на мировой арене и её шагами к Олимпиаде!
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