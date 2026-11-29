Камилла Рахимова, занимающая на данный момент 45-ю строчку в мировом женском рейтинге (WTA), раскрыла одну из своих главных целей на ближайшие годы. Первая ракетка Узбекистана подтвердила, что намерена защищать честь нашей страны на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает издание ББ Теннис.

«Это моя самая большая цель»

На вопрос о планах участия в Олимпиаде-2028 Рахимова ответила с большим воодушевлением и уверенностью:

«Да, конечно. Это моя самая большая цель. Надеюсь, что успешно пройду квалификационный этап и смогу защитить честь Узбекистана на Олимпиаде», — сказала Камилла Рахимова.

Смена гражданства, борьба за лидерство и история рейтинга

Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство с российского на узбекское в декабре 2025 года. Как только она начала выступать за нашу страну, она стала первой ракеткой Узбекистана, обойдя Марию Тимофееву, которая перешла в нашу сборную незадолго до этого. С тех пор между двумя теннисистками идет острая внутренняя конкуренция: