На Кубке мира по боксу состоятся 2 поединка между боксерами Узбекистана и Казахстана
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- В полуфинале Кубка мира Ворлд Боксинг —2026 по боксу в Ташкенте состоят два поединка между боксерами Узбекистана и Казахстана.
- В весовой категории до 80 кг Джавохир Умматалиев сразится с казахстанцем Онером Сейлханом.
- В весовой категории до 85 кг Норбек Абдуллаев встретится с Султанбеком Айбарулы за путевку в финал.
В Ташкенте в самом разгаре финальный этап Кубка мира Ворлд Боксинг—2026 по боксу. В полуфинале соревнований ожидаются два бескомпромиссных соседских дерби между представителями сборных Узбекистана и Казахстана.
Узбекско-казахские противостояния в полуфинале
Согласно результатам жеребьевки и первых боев, мастера кожаной перчатки из двух стран выйдут на ринг в следующих весовых категориях за путевку в финал:
Весовая категория до 80 кг: Узбекский боксер Джавохир Умматалиев проведет бой против казахстанца Онера Сейлхана. Если для Умматалиева это первое выступление на турнире, то Сейлхан пробился в полуфинал, победив в четвертьфинале кыргызстанца Алмаза Орозбекова.
Весовая категория до 85 кг: Наш соотечественник Норбек Абдуллаев (победивший в четвертьфинале россиянина Идара Занилова со счетом 3:2) сразится с казахстанцем Султанбеком Айбарулы, который начинает свое участие в турнире сразу с полуфинала.
Результаты первого дня сборной Казахстана
В первый день соревнований на ташкентском ринге представители делегации Казахстана провели в общей сложности пять боев, одержав две победы и потерпев три поражения:
Спортсмен
Весовая категория
Результат первого дня
Онер Сейлхан
-80 кг (мужчины)
Победа (победил Алмаза Орозбекова)
Карина Ибрагимова
-57 кг (женщины)
Победа (вышла в полуфинал)
Даниял Сабит
-50 кг (мужчины)
Поражение (от узбекистанца Шодиёржона Меликузиева 0:5)
Шугыла Налыбай
-75 кг (женщины)
Поражение (завершила участие в четвертьфинале)
Валерия Аксенова
-80 кг (женщины)
Поражение (уступила на первом этапе)
Как вы думаете, смогут ли Джавохир Умматалиев и Норбек Абдуллаев победить своих казахстанских соперников в полуфинале Кубка мира в Ташкенте и завоевать путевки в финал?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой новостью с близкими, которые следят за бескомпромиссными боями узбекского бокса на ташкентском ринге!
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