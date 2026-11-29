В Ташкенте в самом разгаре финальный этап Кубка мира Ворлд Боксинг—2026 по боксу. В полуфинале соревнований ожидаются два бескомпромиссных соседских дерби между представителями сборных Узбекистана и Казахстана.

Узбекско-казахские противостояния в полуфинале

Согласно результатам жеребьевки и первых боев, мастера кожаной перчатки из двух стран выйдут на ринг в следующих весовых категориях за путевку в финал:

Весовая категория до 80 кг: Узбекский боксер Джавохир Умматалиев проведет бой против казахстанца Онера Сейлхана . Если для Умматалиева это первое выступление на турнире, то Сейлхан пробился в полуфинал, победив в четвертьфинале кыргызстанца Алмаза Орозбекова.

Весовая категория до 85 кг: Наш соотечественник Норбек Абдуллаев (победивший в четвертьфинале россиянина Идара Занилова со счетом 3:2) сразится с казахстанцем Султанбеком Айбарулы, который начинает свое участие в турнире сразу с полуфинала.

Результаты первого дня сборной Казахстана

В первый день соревнований на ташкентском ринге представители делегации Казахстана провели в общей сложности пять боев, одержав две победы и потерпев три поражения: