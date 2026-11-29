В рамках 12-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде обыграл «Анже» со счетом 5:2. Главным героем встречи стал 25-летний сенегальский нападающий «Ланса» Абдалла Сима, который забил пять голов в ворота соперника, оформив пента-трик.

4 гола за 17 минут и рекорд, повторенный спустя 12 лет

Хотя в первом тайме «Анже» открыл счет благодаря голу Амина, на 43-й минуте Абдалла Сима восстановил равновесие. В начале второго тайма (48-я минута) Амин вновь вывел хозяев вперед, но после этого на поле блистал только сенегальский форвард.

Сима на 64, 70, 76 и 81-й минутах — всего за 17 минут — еще четырежды поразил ворота соперника, обеспечив «Лансу» волевую и крупную победу. Примечательно, что в шести предыдущих матчах чемпионата футболист забил всего один гол, а за весь прошлый сезон отличился лишь дважды.

Таким образом, Абдалла Сима стал вторым футболистом за последние 40 лет, забившим пять голов в одном матче чемпионата Франции. До этого последний пента-трик в Лиге 1 был зафиксирован в 2014 году, когда нападающий «Ниццы» Карлос Эдуардо забил пять мячей в матче против «Генгама» (7:2).

Протокол матча и основные показатели

Показатели Официальные данные Турнир и тур Франция Лига 1, 12-й тур Матч и результат «Анже» — «Ланс» 2:5 Голы Амин (20', 48') — Абдалла Сима (43', 64', 70', 76', 81') Данные игрока Абдалла Сима (25 лет, Сенегал, нападающий «Ланса») Исторический результат Второй футболист за последние 40 лет в чемпионате Франции, оформивший пента-трик (впервые после игрока «Ниццы» Карлоса Эдуардо в 2014 году)

Как вы считаете, сможет ли Абдалла Сима, вошедший в историю с 5 голами в одном матче, побороться за лидерство в гонке бомбардиров французской Лиги 1 в этом сезоне?

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