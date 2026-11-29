Состоялся решающий финальный матч самого престижного клубного турнира Южной Америки — Кубка Либертадорес. В поединке, прошедшем на легендарном стадионе «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео, бразильский клуб «Палмейрас» одержал победу над аргентинской командой «Эстудиантес» со счетом 1:0.

Единственный гол Рамона Сосы принес «Палмейрасу» чемпионство

Судьбу финала, прошедшего в острой и бескомпромиссной борьбе, решил единственный гол, забитый в начале второго тайма. На 52-й минуте встречи Рамон Соса поразил ворота «Эстудиантеса», обеспечив бразильскому клубу важнейшую победу.

Таким образом, «Палмейрас» впервые с 2021 года стал победителем Кубка Либертадорес. Этот трофей стал четвертым чемпионским титулом в истории клуба (ранее команда поднимала этот престижный кубок над головой в 1999, 2020 и 2021 годах).

Протокол финального матча и основные показатели

Показатели Официальные данные Турнир и стадия Кубок Либертадорес, Финал Место проведения Стадион «Сентенарио» — Монтевидео, Уругвай Встреча и результат «Палмейрас» (Бразилия) — «Эстудиантес» (Аргентина) 1:0 Автор гола Рамон Соса (52') Годы чемпионства «Палмейраса» 1999, 2020, 2021, 2026 (всего 4 титула)

Как вы считаете, сможет ли «Палмейрас», завоевавший Кубок Либертадорес в четвертый раз, составить достойную конкуренцию европейским грандам на предстоящих мировых клубных турнирах?

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