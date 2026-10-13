Летящая в Сеул узбекистанская врач-женщина спасла жизнь пассажирке

11 октября на борту самолета авиакомпании Узбекистан Аирвайс во время полета возникла чрезвычайная ситуация. Состояние одной из пассажирок внезапно ухудшилось, и возникла необходимость в оказании ей срочной медицинской помощи.

По словам пассажира, поделившегося видеозаписью инцидента, у женщины резко упало артериальное давление, и она впала в тяжелое шоковое состояние. Когда ситуация стала критической, экипаж самолета обратился за помощью к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач. Рассматривался даже вопрос об экстренной посадке самолета.

В этот момент на одном из ближайших мест находился гражданин Узбекистана, врач Комил Хасанов. Он направлялся на стажировку в больницу Южной Кореи при Университете Чхунбук.

Присутствие врача именно на этом рейсе позволило своевременно оказать женщине медицинскую помощь.

Этот инцидент еще раз продемонстрировал, насколько важно присутствие медицинских работников во время полета при возникновении непредвиденных ситуаций.