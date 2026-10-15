Россия почти завершила строительство гигантской базы реактивных дронов у границы с Украиной

Россия возводит вблизи границы с Украиной крупную военную базу, предназначенную для запуска беспилотных летательных аппаратов (дронов) нового типа с реактивными двигателями. Согласно спутниковым снимкам, изученным агентством Reuters, строительство этого огромного комплекса в Ростовской области было практически полностью завершено всего за шесть недель.

По имеющимся данным, если 31 августа на этом месте было пустое поле, то на сегодняшний день там выросла инфраструктура общей площадью примерно в 126 футбольных полей.

Новейшие реактивные дроны: «Герань-4» и «Герань-5»

Майк Монник, основатель частной компании ДронеСек, занимающейся анализом данных специальной разведки, оценив спутниковые фотографии, обратил внимание на следующие важные аспекты:

Специальные пусковые платформы: В западной части комплекса размещено восемь отдельных пусковых установок для реактивных дронов;

Устройства нового поколения: База специализирована на управлении и запуске новейших российских реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5»;

Огромная мощность: По заключению эксперта, после полного ввода в эксплуатацию с этой базы появится возможность запускать по целям до 100 реактивных дронов в сутки.

Отмечается, что комплекс может быть передан на полное боевое дежурство «в считанные недели».

Почему именно реактивные дроны?

За последние несколько месяцев Россия начала все активнее использовать реактивные дроны для ударов по объектам на территории Украины:

Высокая скорость и дальность: В отличие от обычных винтовых дронов, эти аппараты обладают значительно более высокой скоростью полета и способностью преодолевать большие расстояния;

Сложная цель для систем ПВО: Из-за реактивной скорости их гораздо труднее обнаружить и сбить с помощью систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Столь быстрое возведение столь масштабной новой базы вблизи границы свидетельствует о том, что интенсивность боевых действий в регионе может еще больше возрасти.