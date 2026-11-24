В Узбекистане впервые за годы независимости начал работу Совет интеллигенции Узбекистана, призванный объединить на единой дискуссионной площадке представителей интеллигенции, работающих в различных сферах. В его первом республиканском собрании принимают участие 210 региональных делегатов, ученые, академики, профессора, деятели культуры и искусства. Саида Мирзиёева выразила надежду, что Совет станет площадкой для новых идей, отметив, что ожидает от него объективных мнений и смелых предложений.

Что обсуждается на первом собрании Совета?

23–24 ноября в Центре исламской цивилизации в Узбекистане в Ташкенте проходит республиканское собрание Совета интеллигенции Узбекистана под девизом «Интеллигенция Нового Узбекистана — опора национального прогресса».

В мероприятии приняла участие руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева. В своем Telegram-канале она сообщила, что собрание началось в духе открытого и искреннего диалога.

«Мы ждем от нашей интеллигенции объективных мнений и смелых предложений. Верю, что Совет станет площадкой для новых идей», — написала Саида Мирзиёева.

Основная цель Совета — объединить интеллектуальный потенциал, опыт и инициативы интеллигенции в сферах науки, образования, культуры, литературы, искусства, медицины и других отраслях на пути развития страны.

Более 3 тысяч мнений от более чем 2 тысяч представителей интеллигенции

В рамках подготовки к республиканскому собранию Совета с 10 по 14 ноября в Республике Каракалпакстан, всех областях и городе Ташкенте были организованы региональные диалоги.

В них приняли участие представители сфер науки, образования, здравоохранения, культуры, литературы, искусства, инноваций и общественности.

На региональных встречах:

приняли участие более 2 тысяч представителей интеллигенции;

было высказано более 3 тысяч мнений и суждений;

выдвинуто около тысячи предложений;

из каждого региона было отобрано по 15 делегатов, всего 210 человек для участия в республиканском собрании.

В ходе двухдневного собрания республиканского уровня планируется обобщить эти мнения и инициативы, обсудить их и разработать практические рекомендации по соответствующим направлениям.

На какие направления обращается внимание в Совете?

На пленарном заседании и в семи секциях собрания обсуждаются идеологические, духовные, научные, экономические и социальные основы национального развития.

В частности, в повестку дня включены следующие вопросы:

национальная идентичность, достоинство человека и гражданское самосознание;

патриотизм и межнациональное согласие;

узбекский язык, литература и историческая память;

цифровое развитие и современное медиапространство;

национальное воспитание, культура и креативная экономика;

развитие науки и образования;

инновационная медицина и «зеленое» развитие;

предпринимательство и экономическое развитие.

На собрании ученые, академики, профессора, деятели искусства, представители общественности и специалисты различных сфер обмениваются мнениями.

Какие результаты ожидаются от Совета интеллигенции?

Главный вопрос, связанный с созданием Совета, заключается не только в концентрации интеллектуального потенциала страны в одном месте, но и в превращении высказанных мнений в практические предложения и инициативы.

Ведь специалисты, хорошо знающие проблемы в таких сферах, как наука, образование, культура и медицина, могут выдвинуть важные предложения по их решению. Такая дискуссионная площадка позволяет представителям различных сфер услышать мнение друг друга, искать решения общих проблем и обсуждать новые идеи.

По итогам двухдневного республиканского собрания планируется обобщить предложения и определить конкретные задачи по их реализации.

Истинная эффективность Совета проявится в том, сколько из тысяч высказанных мнений превратятся в практические решения и в какой степени будут учтены предложения интеллигенции.

Как подчеркнула Саида Мирзиёева, ожидается, что Совет станет площадкой для новых идей. Значимость этой площадки будет определяться не тем, что мнение интеллигенции будет услышано только на собраниях, а тем, что их инициативы найдут свое отражение в жизни общества.