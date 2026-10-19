Безработный японец за два года бесплатно съел тысячу порций еды

В Японии 38-летний безработный мужчина был арестован по подозрению в том, что в течение двух лет бесплатно получал более тысячи заказов еды, пользуясь уязвимостью в приложении по доставке. Используя систему отмены заказов и возврата средств, он нанес компании ущерб на сумму более 3,7 миллиона иен, что составляет около 24 тысяч долларов.

Как сообщается, Такуя Хигасимото, проживающий в городе Нагоя префектуры Айти, более двух лет пользовался лазейками в Демае-кан, одной из крупнейших платформ доставки еды в Японии. Чтобы его мошенничество не было легко обнаружено, он использовал несколько методов.

По данным следователей, Хигасимото создал в приложении в общей сложности 124 аккаунта. Большинство из них были зарегистрированы на вымышленные имена и адреса. Мужчина обычно использовал предоплаченные карты при создании аккаунтов, а через несколько дней удалял их. Это затрудняло отслеживание его действий и пресечение мошенничества со стороны платформы.

Как сообщают японские СМИ, Хигасимото заказывал еду через Демае-кан и выбирал бесконтактный способ доставки. После того как еда была доставлена, он ложно заявлял, что не получал заказ, и добивался возврата средств.

Например, 30 июля он создал новый аккаунт через приложение на вымышленное имя и адрес. Затем он заявил, что мороженое, бенто (набор готовых японских блюд) и куриные стейки не были доставлены, и добился возврата 16 тысяч иен, то есть около 105 долларов.

«Сначала я просто хотел проверить этот метод. Когда я начал получать выгоду от своего мошенничества, я не смог остановиться», — признался Хигасимото в своих показаниях полиции после задержания в начале этого месяца.

Мужчина, который был безработным несколько лет, был задержан в начале этого месяца и официально обвинен в мошенничестве. Тот факт, что ему удалось бесплатно получить более тысячи порций еды за два года, побудил платформу доставки принять меры.

Демае-кан внедрила систему оповещения, которая выявляет подозрительные и аномальные операции, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Новая система направлена на своевременное обнаружение необычной активности и ограничение мошенничества на платформе.