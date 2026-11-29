Занимающая 45-ю строчку в мировом рейтинге среди женщин (WTA) Камилла Рахимова поделилась своими мыслями о карьере в качестве первой ракетки сборной Узбекистана, ответственности, которую она несет, и чувствах на новом этапе своей жизни. Об этом сообщает издание ББ Теннис.

«Мне нравится быть в центре внимания»

Отвечая на вопрос о том, как на нее повлиял статус первой ракетки страны, Рахимова сказала следующее:

«Конечно, когда за тобой наблюдает огромное количество людей, когда вся нация, условно говоря, верит в тебя, это создает определенное давление. Но как спортсменка, на корте я почти ничего не изменила. Я все равно играю для себя, просто теперь за моей спиной стоят люди, которые верят в меня и поддерживают в любой ситуации. Это, естественно, подразумевает более личный, индивидуальный подход ко мне. Я чувствую себя очень хорошо. Мне нравится быть в центре внимания, поэтому у меня нет с этим проблем», — сказала Камилла Рахимова.

Причины смены спортивного гражданства

В Екатеринбурге родившаяся 25-летняя теннисистка официально объявила о начале выступления за сборную Узбекистана в декабре 2025 года.