Камилла Рахимова рассказала о том, каково быть первой ракеткой Узбекистана
Занимающая 45-ю строчку в мировом рейтинге среди женщин (WTA) Камилла Рахимова поделилась своими мыслями о карьере в качестве первой ракетки сборной Узбекистана, ответственности, которую она несет, и чувствах на новом этапе своей жизни. Об этом сообщает издание ББ Теннис.
«Мне нравится быть в центре внимания»
Отвечая на вопрос о том, как на нее повлиял статус первой ракетки страны, Рахимова сказала следующее:
«Конечно, когда за тобой наблюдает огромное количество людей, когда вся нация, условно говоря, верит в тебя, это создает определенное давление.
Но как спортсменка, на корте я почти ничего не изменила. Я все равно играю для себя, просто теперь за моей спиной стоят люди, которые верят в меня и поддерживают в любой ситуации.
Это, естественно, подразумевает более личный, индивидуальный подход ко мне. Я чувствую себя очень хорошо. Мне нравится быть в центре внимания, поэтому у меня нет с этим проблем», — сказала Камилла Рахимова.
Причины смены спортивного гражданства
В Екатеринбурге родившаяся 25-летняя теннисистка официально объявила о начале выступления за сборную Узбекистана в декабре 2025 года.
Ранее Рахимова открыто говорила о том, что побудило ее принять это решение. По ее словам, переход в сборную Узбекистана предоставил ей реальную возможность участия в Олимпийских играх, лучшие условия для тренировок и поездок, а также значительно меньшую внутреннюю конкуренцию по сравнению с ее предыдущей командой (сборной России). Сменив спортивное гражданство, она стала безоговорочным лидером женского тенниса Узбекистана.
Статус Камиллы Рахимовой в сборной Узбекистана
Показатели
Подробная информация
Спортсменка и возраст
Камилла Рахимова (25 лет)
Текущий рейтинг WTA
45-е место — первая ракетка Узбекистана
Дата перехода в сборную
Декабрь 2025 года (ранее выступала за Россию)
Основные причины перехода
Возможность участия в Олимпиаде, комфортные условия и низкая внутренняя конкуренция
Достигнутые результаты
Успешное участие в турнирах WTA 500 и 1000 под флагом Узбекистана, подъем на высшую в карьере 44-ю строчку (ноябрь, 2026)
Как вы считаете, насколько выступление Камиллы Рахимовой от имени Узбекистана повлияет на популяризацию женского тенниса в нашей стране и появление нового поколения игроков?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой статьей с близкими, которые следят за карьерой нового лидера узбекского тенниса!
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