Сын Трампа замешан: Почему американские астронавты остаются без скафандров для полета на Луну

·81·Мир
Сын Трампа замешан: Почему американские астронавты остаются без скафандров для полета на Луну

Знаменитая программа США, направленная на возвращение человека на поверхность Луны спустя полвека, «Артемида» (Artemis) столкнулась с очередной серьезной проблемой.

Как сообщает издание «Те Вашингтон Пост», компания «Axiom Space», которой поручена разработка скафандров нового поколения, рискует не успеть подготовить их к установленному сроку. Это может привести к очередному переносу исторического полета, запланированного на 2028 год.

Почему скафандры не готовы? NASA сокращает функционал

Ситуация вокруг костюмов, создаваемых для высадки на поверхность Луны, где человек не ступал с 1972 года, остается сложной:

  • Предупреждение инспекторов: Еще в апреле текущего года управление генерального инспектора NASA опубликовало официальный отчет, в котором подчеркивалось, что производство скафандров значительно отстает от графика;

  • Риск потери времени и упрощение: Чтобы не сорвать сроки, руководство NASA приняло решение исключить ряд сложных инновационных функций скафандра и максимально упростить проект;

  • Возвращение в эпоху «Аполлона»: По мнению экспертов, эти новые облегченные костюмы вместо современных передовых технологий напоминают классическую экипировку, которую использовали астронавты легендарной миссии «Аполлон» в 1960–1970-х годах.

Соперник в гонке: станет ли Китай первым в КсКсИ веке?

Эта задержка имеет не только научное, но и огромное геополитическое значение:

  • Лидерство Пекина: Если из-за проблем со скафандрами США перенесут план 2028 года, Китай, стремительно развивающий свою лунную программу, может стать первым государством в мире, успешно высадившим своих тайконавтов на Луну в КсКсИ веке.

Модный гигант и сын Трампа: кто стоит за «Axiom Space»?

Процесс создания скафандров также привлекает внимание общественности из-за участия ряда известных имен и брендов:

  • Поддержка бренда «Prada»: Над дизайном и материалами скафандров нового поколения «Axiom Space» работает в сотрудничестве с известным итальянским домом моды «Prada»;

  • Политические инвесторы: Среди инвесторов проекта значится инвестиционная фирма «1789 Капитал», одним из ключевых партнеров которой является сын президента США — Дональд Трамп-младший, указано в отчетах.

АртемидаAxiom SpaceNASAЛунная программаДональд Трамп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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