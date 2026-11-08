Знаменитая программа США, направленная на возвращение человека на поверхность Луны спустя полвека, «Артемида» (Artemis) столкнулась с очередной серьезной проблемой.

Как сообщает издание «Те Вашингтон Пост», компания «Axiom Space», которой поручена разработка скафандров нового поколения, рискует не успеть подготовить их к установленному сроку. Это может привести к очередному переносу исторического полета, запланированного на 2028 год.

Почему скафандры не готовы? NASA сокращает функционал

Ситуация вокруг костюмов, создаваемых для высадки на поверхность Луны, где человек не ступал с 1972 года, остается сложной:

Предупреждение инспекторов: Еще в апреле текущего года управление генерального инспектора NASA опубликовало официальный отчет, в котором подчеркивалось, что производство скафандров значительно отстает от графика;

Риск потери времени и упрощение: Чтобы не сорвать сроки, руководство NASA приняло решение исключить ряд сложных инновационных функций скафандра и максимально упростить проект;

Возвращение в эпоху «Аполлона»: По мнению экспертов, эти новые облегченные костюмы вместо современных передовых технологий напоминают классическую экипировку, которую использовали астронавты легендарной миссии «Аполлон» в 1960–1970-х годах.

Соперник в гонке: станет ли Китай первым в КсКсИ веке?

Эта задержка имеет не только научное, но и огромное геополитическое значение:

Лидерство Пекина: Если из-за проблем со скафандрами США перенесут план 2028 года, Китай, стремительно развивающий свою лунную программу, может стать первым государством в мире, успешно высадившим своих тайконавтов на Луну в КсКсИ веке.

Модный гигант и сын Трампа: кто стоит за «Axiom Space»?

Процесс создания скафандров также привлекает внимание общественности из-за участия ряда известных имен и брендов: