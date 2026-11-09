Почему у 23-летнего парня голова наклонилась на 90 градусов?

Иранские врачи зафиксировали редкий и необычный медицинский случай. У 23-летнего парня из-за потери способности шейных мышц удерживать голову она наклонилась на 90 градусов. Специалисты связывают это состояние с многолетним употреблением наркотических веществ.

Случай, изученный врачами Исфаханского медицинского университета, связан с цервикальным кифосколиозом (КС), или «синдромом свисающей головы». Это заболевание характеризуется слабостью мышц, удерживающих шею в вертикальном положении сзади. В результате мышцы становятся неспособны выдерживать вес головы и удерживать ее в правильном положении.

Обычно данный синдром связан с такими состояниями, как митохондриальная миопатия, врожденная миопатия, заболевания двигательных нейронов или анатомические дефекты, включая необычно большой размер головы. Однако иранские врачи выявили случай, вызванный многолетним употреблением наркотиков, который ранее не был описан в медицинской литературе.

23-летний пациент жил в тяжелых социально-экономических условиях. В его медицинской истории присутствовали тяжелое депрессивное расстройство, а также зависимость от героина, опия и амфетаминов.

Врачи отмечают, что после каждого употребления амфетамина пациент длительное время оставался в согнутом положении. В результате регулярного повторения этого процесса изменения в шейных позвонках постепенно усугублялись.

В ходе медицинского обследования тесты, связанные с функциями черепно-мозговых нервов, мышечной силой и вегетативной нервной системой, показали нормальные результаты. Однако компьютерная томография выявила тяжелую деформацию кифосколиоза шейных позвонков К3, К4 и К5.

После оценки степени заболевания врачи решили провести трехэтапную хирургическую операцию по восстановлению шейных позвонков. В ходе операции деформированная часть кости была удалена, а шея приведена в правильное анатомическое положение.

Операция прошла успешно. Спустя день пациент смог ходить с помощью специального шейного воротника. Через три дня его выписали из больницы.

Выяснилось, что ранее парень пытался лечиться с помощью различных народных и растительных средств. Однако, поскольку они не облегчили симптомы заболевания, он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

После операции пациент несколько раз проходил осмотр у психиатра и смог прекратить употребление наркотиков. Результаты годового наблюдения также положительны: состояние шейных позвонков и изменения в структуре тела значительно улучшились.

«Мы установили, что злоупотребление наркотиками способствовало развитию тяжелого и сложного шейного кифоза. Вещества не оказывают прямого влияния на изменения в опорно-двигательном аппарате. Напротив, этот процесс происходит косвенно: после употребления вещества пациент долгое время остается в определенной позе. В течение нескольких месяцев это состояние вызывает изменения в мышечной и костной системе, приводя к кифосколиозу», — написали иранские врачи в своем научном отчете.

Отмечается, что этой ранее не задокументированной связи между тяжелой наркотической зависимостью и синдромом свисающей головы дали название «синдром интоксикации». Данное медицинское состояние демонстрирует, что употребление наркотиков может оказывать серьезное влияние на организм не только напрямую, но и через длительное неправильное положение тела.