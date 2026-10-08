SpaceX 13 октября осуществит запуск очередного грузового корабля в космос

·30·Мир
SpaceX 13 октября осуществит запуск очередного грузового корабля в космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило об отправке очередной важной миссии снабжения к Международной космической станции (МКС). Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, отправится к орбитальной лаборатории 13 октября.

Этот полет имеет стратегическое значение с точки зрения полной модернизации энергосистемы станции и заложения основ для ее будущего.

Детали миссии КРС-35: Когда и откуда будет осуществлен запуск?

Основные параметры нового полета, реализуемого в рамках долгосрочного контракта между NASA и SpaceX:

  • Стартовая площадка: Корабль отправится в космос с пускового комплекса № 40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде;

  • Ракета-носитель: Выведение на орбиту по традиции будет осуществлено с помощью надежной тяжелой ракеты-носителя Falcon 9;

  • Объем груза: Cargo Dragon доставит на станцию в общей сложности 2,3 тонны грузов, включая запасы продовольствия для экипажа, медикаменты, а также оборудование, необходимое для проведения десятков новых научных экспериментов.

Исторический финал: Последние солнечные панели для плана 2030 года

Важнейший научно-технический аспект миссии на этот раз связан с энергосистемой нового поколения:

  • Солнечные панели ИРОСА: Корабль доставит на станцию самую последнюю пару новых раскладных солнечных батарей (ИРОСА), предназначенных для МКС;

  • Завершение модернизации: После установки этих панелей процесс обновления системы электроснабжения орбитальной станции будет полностью завершен;

  • Контролируемый сход с орбиты: Совершенствование энергосистемы не только обеспечит бесперебойную работу станции, но и станет решающим фактором для запланированного на конец 2030 года безопасного и контролируемого сведения МКС с орбиты.

Феномен Cargo Dragon: Единственный возвращаемый «грузовик» на Земле

Грузовой корабль SpaceX обладает совершенно уникальным статусом в современной космонавтике:

  • Способность возврата груза: Среди всех грузовых кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию, он является единственным космическим кораблем, способным возвращать результаты и образцы из космоса на Землю с безопасной посадкой в океан;

  • История из 34 успешных полетов: С октября 2012 года по август 2025 года SpaceX осуществила 34 полета корабля Cargo Dragon к МКС;

  • Высокая надежность: Лишь одна из этих миссий завершилась неудачно из-за аварии ракеты Falcon 9 в 2015 году, все остальные пуски были выполнены успешно.

Ожидаемый 13 октября очередной полет станет важным шагом в обеспечении крупнейшего научного дома человечества в космосе непрерывной энергией и ресурсами в предстоящие годы.

NASASpaceXМеждународная космическая станциямиссия CRS-35
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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