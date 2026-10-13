НАТО начала масштабные ядерные учения в Италии: как отреагировала Россия

·3·Мир
НАТО начала масштабные ядерные учения в Италии: как отреагировала Россия

Североатлантический альянс (НАТО) начал на территории Италии свои ежегодные традиционные учения по ядерному сдерживанию «Стеадфаст Нун» Эти маневры, стартовавшие во вторник и рассчитанные на неделю, включают испытания специальных авиационных средств двойного назначения, приспособленных для перевозки как обычных, так и ядерных вооружений.

Учения текущего года стали рекордными по своему масштабу — в них принимают участие 17 стран альянса (для сравнения: в 2024 году участвовало 13 стран, а в 2025 году — 14).

Новые члены, истребители и бойкот Франции

Силы и участники военных маневров распределены следующим образом:

  • Полное участие Северной Европы: Финляндия и Швеция, являющиеся новейшими членами альянса, подтвердили свое участие. Швеция, помимо личного состава, направила свой знаменитый ДжАС 39 Грипен истребитель;

  • Мобилизация европейской авиации: Румыния направила в Италию F-16 истребители, Германия выделила три Торнадо самолета, также Турция и США участвуют в полном составе летных экипажей и технических специалистов;

  • Отказ Франции: Париж отказался от участия в нынешних учениях, поскольку не входит в группу ядерного планирования НАТО.

Зоны полетов и меры безопасности

Согласно данным итальянского издания Соле 24 оре и официальным сообщениям альянса:

  • Местоположение: Маневры проходят вблизи авиабаз Авиано и Геди на севере Италии, а также в обширных воздушных пространствах в зоне ответственности альянса (во время подобных учений в 2023 году полеты проходили над Италией, Хорватией и Средиземным морем);

  • Реальное оружие не используется: ВВС Италии сообщили, что в ходе учений реальное боевое ядерное оружие не применяется;

  • Запланированное мероприятие: Альянс особо подчеркнул, что эти полеты были запланированы заранее, не связаны с текущими политическими событиями в мире и не направлены против какого-либо конкретного государства.

Реакция и опасения Москвы

Действия НАТО были встречены Россией с протестом:

  • Рост напряженности: Посольство России в Бельгии заявило, что данные маневры, несмотря на заявления официальных лиц альянса о «мирных целях», не способствуют снижению военной напряженности в Европе;

  • Риски ядерных миссий: Российская сторона регулярно выражает обеспокоенность тем, что размещение тактического ядерного оружия США на территории Европы и совместные ядерные операции альянса подрывают региональный баланс.

К сведению: в учениях, проводившихся в прошлом году на территории Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Дании, было задействовано около 70 военных самолетов и более 2 тысяч военнослужащих.

НАТОSteadfast NoonЯдерное сдерживаниеИталияРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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