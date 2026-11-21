Джошуа пообещал нокаутировать Фьюри в восьмом раунде
Энтони Джошуа выразил уверенность в том, что в потенциальном бою против Тайсона Фьюри он одержит победу нокаутом. Бывший британский чемпион мира заявил, что победит своего соотечественника в очном поединке на ринге, и даже назвал восьмой раунд временем завершения боя. Впрочем, Джошуа не исключил возможности сделать это и раньше.
«Я нокаутирую его в восьмом раунде»
Британский боксер Энтони Джошуа, говоря о предстоящем бое против бывшего многолетнего чемпиона WBC Тайсона Фьюри, выразил уверенность в победе нокаутом.
В интервью изданию Те Сун Джошуа подчеркнул, что отправит соперника в нокаут в восьмом раунде. Он отметил, что уверен в своей способности завершить бой досрочно и выйдет на ринг с боевым настроем ради победы.
«Я специалист по нокаутам. Я нокаутирую его в восьмом раунде. Конечно, если не сделаю этого в первые 30 секунд. Это чистая конкуренция и боевой дух питбуля, готового к победе. Мы выйдем на ринг именно с таким настроем», — сказал Энтони Джошуа.
Бой Джошуа и Фьюри могут посмотреть 70 тысяч болельщиков
Поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который вызывает огромный интерес в мире бокса, запланирован на 11 декабря в городе Кардифф.
Бой пройдет на стадионе «Миллениум» (Принкипалитй Стадиум) в британском Кардиффе, который способен вместить 70 тысяч зрителей.
Заявление Джошуа о нокауте в восьмом раунде пока рассматривается как уверенный предматчевый прогноз и вызов сопернику. Реальный же результат на ринге будет зависеть от подготовки боксеров и их тактики во время боя.
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