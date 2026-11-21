Энтони Джошуа выразил уверенность в том, что в потенциальном бою против Тайсона Фьюри он одержит победу нокаутом. Бывший британский чемпион мира заявил, что победит своего соотечественника в очном поединке на ринге, и даже назвал восьмой раунд временем завершения боя. Впрочем, Джошуа не исключил возможности сделать это и раньше.

«Я нокаутирую его в восьмом раунде»

Британский боксер Энтони Джошуа, говоря о предстоящем бое против бывшего многолетнего чемпиона WBC Тайсона Фьюри, выразил уверенность в победе нокаутом.

В интервью изданию Те Сун Джошуа подчеркнул, что отправит соперника в нокаут в восьмом раунде. Он отметил, что уверен в своей способности завершить бой досрочно и выйдет на ринг с боевым настроем ради победы.