Представитель Узбекистана вошел в руководство Ворлд Боксинг: Тиллабаев стал вице-президентом
Произошло важное событие, которое еще больше укрепит авторитет узбекского бокса на международной арене. Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Миршохид Тиллабаев был избран на должность вице-президента международной организации Ворлд Боксинг. В голосовании приняли участие представители 95 национальных федераций, и кандидат от Узбекистана одержал победу с большим преимуществом.
Миршохид Тиллабаев избран вице-президентом Ворлд Боксинг
В Панаме состоялся очередной конгресс международной боксерской организации Ворлд Боксинг. Одним из важных вопросов повестки дня конгресса были выборы на должность вице-президента организации.
Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Миршохид Тиллабаев, кандидатура которого была выдвинута на этот пост, в ходе голосования значительно опередил своих соперников. В выборах приняли участие представители 95 национальных боксерских федераций мира.
В результате представитель Узбекистана вошел в состав руководства международной боксерской организации и был избран вице-президентом Ворлд Боксинг.
Важный результат международного масштаба для узбекского бокса
Избрание Миршохида Тиллабаева в руководство Ворлд Боксинг является не только высокой оценкой его личной деятельности и труда, но и событием, свидетельствующим о дальнейшем укреплении позиций узбекского бокса на международной спортивной арене.
Узбекская школа бокса на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Азии. Участие представителей страны в руководстве международных боксерских организаций может послужить укреплению роли Узбекистана в процессах сотрудничества, управления и принятия стратегических решений в спортивной сфере.
Избрание Миршохида Тиллабаева на новую должность является одним из важных достижений узбекского бокса на международном уровне и признается шагом на пути к дальнейшему повышению авторитета страны в сфере бокса.
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