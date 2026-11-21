Произошло важное событие, которое еще больше укрепит авторитет узбекского бокса на международной арене. Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Миршохид Тиллабаев был избран на должность вице-президента международной организации Ворлд Боксинг. В голосовании приняли участие представители 95 национальных федераций, и кандидат от Узбекистана одержал победу с большим преимуществом.

Миршохид Тиллабаев избран вице-президентом Ворлд Боксинг

В Панаме состоялся очередной конгресс международной боксерской организации Ворлд Боксинг. Одним из важных вопросов повестки дня конгресса были выборы на должность вице-президента организации.

Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Миршохид Тиллабаев, кандидатура которого была выдвинута на этот пост, в ходе голосования значительно опередил своих соперников. В выборах приняли участие представители 95 национальных боксерских федераций мира.