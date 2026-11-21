Руслан Абдуллаев нокаутировал соперника и защитил чемпионский пояс (видео)
Узбекский боксер Руслан Абдуллаев одержал очередную победу в США. В восьмираундовом поединке против мексиканского соперника наш соотечественник оформил нокаут в шестом раунде и успешно защитил пояс WBA Континентал Голд.
Узбекский боксер Руслан Абдуллаев продолжил свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. На вечере бокса, организованном в городе Индио, штат Калифорния (США), наш соотечественник нокаутировал мексиканца Хуана Альфредо Месу Ангуло и сохранил свой чемпионский статус.
Абдуллаев победил соперника в шестом раунде
В поединке, прошедшем в первом полусреднем весе, Руслан Абдуллаев (6-0, 4 КО) сразился с представителем Мексики Хуаном Альфредо Месой Ангуло (9-4, 6 КО).
В восьмираундовом бою узбекский боксер уверенно действовал против соперника и одержал победу, оформив нокаут в шестом раунде.
Абдуллаев завершил бой досрочно. Этот результат стал шестой победой в профессиональной карьере Руслана. В четырех из проведенных до этого поединков он побеждал своих соперников нокаутом.
Пояс WBA Континентал Голд остался у Абдуллаева
Благодаря этой победе Руслан Абдуллаев успешно защитил чемпионский пояс WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе.
Узбекский боксер еще не проигрывал на профессиональном ринге. На его счету шесть побед, четыре из которых завершились нокаутом.
Руслан Абдуллаев — чемпион мира и Азии
До перехода в профессиональный бокс Руслан Абдуллаев добился больших результатов и на любительском ринге.
В 2023 году он стал чемпионом мира, а в 2022 году завоевал титул чемпиона Азии. Успешно перейдя из любительского бокса в профессиональный, Абдуллаев своими сегодняшними результатами продолжает карьеру в качестве одного из представителей узбекского бокса на международной арене.
Очередная победа в США, сохранение чемпионского пояса и продолжение беспроигрышной серии стали одними из важных достижений в профессиональной карьере Руслана.
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