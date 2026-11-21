Узбекский боксер Руслан Абдуллаев одержал очередную победу в США. В восьмираундовом поединке против мексиканского соперника наш соотечественник оформил нокаут в шестом раунде и успешно защитил пояс WBA Континентал Голд.

Узбекский боксер Руслан Абдуллаев продолжил свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. На вечере бокса, организованном в городе Индио, штат Калифорния (США), наш соотечественник нокаутировал мексиканца Хуана Альфредо Месу Ангуло и сохранил свой чемпионский статус.

Абдуллаев победил соперника в шестом раунде

В поединке, прошедшем в первом полусреднем весе, Руслан Абдуллаев (6-0, 4 КО) сразился с представителем Мексики Хуаном Альфредо Месой Ангуло (9-4, 6 КО).

В восьмираундовом бою узбекский боксер уверенно действовал против соперника и одержал победу, оформив нокаут в шестом раунде.