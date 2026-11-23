Согласно имеющимся данным, Закария находится в пути уже семь месяцев. Он проходит через различные регионы, преодолевая огромное расстояние пешком. Во время путешествия, наряду с физической выносливостью, важное значение имеют терпение и решимость.

Мужчина по имени Закария отправился пешком из Франции в Саудовскую Аравию с намерением совершить паломничество к священной Каабе. Вместо использования привычных транспортных средств он поставил цель преодолеть долгий и трудный путь своими собственными шагами.

Путешественник планирует, что для достижения священных земель ему потребуется еще около 20 дней. Если он доберется до места в установленный срок, его долгое путешествие, начавшееся во Франции, подойдет к концу.

В наши дни преодоление пешком расстояния, которое на самолете или автомобиле можно проехать за несколько часов или дней, требует огромного мужества. Это решение Закарии демонстрирует его искреннее желание посетить Каабу и преданность своей цели.

Подробная информация о маршруте его следования, точном пройденном расстоянии и трудностях, с которыми он столкнулся в пути, пока не разглашается.