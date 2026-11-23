Жавохир Синдаров оценил шансы в поединке с Гукешем как 50:50
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- На пресс-конференции в Женеве Жавохир Синдаров оценил шансы в предстоящем 14-партийном поединке за звание чемпиона мира как равные, то есть 50:50.
- Действующий чемпион Гукеш Доммараджу признал узбекского гроссмейстера стабильным и сильным соперником.
- Он подчеркнул, что борьба против него станет настоящим испытанием.
До борьбы за шахматную корону остались считанные часы. Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу на пресс-конференции в Женеве поделились мнениями о предстоящем матче, подготовке, сильных сторонах соперника и своих целях.
Синдаров оценил шансы как равные
Перед матчем за звание чемпиона мира на пресс-конференции, организованной в Женеве, во Дворце Наций ООН, Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу ответили на вопросы журналистов.
Узбекский гроссмейстер подчеркнул, что рад возможности побороться за звание чемпиона мира. По его словам, многие шахматисты не получают такого шанса за всю свою карьеру, поэтому он также постарается получить удовольствие от этого турнира.
Синдаров оценил свои шансы в предстоящем поединке как 50:50. По его мнению, в долгой и сложной борьбе, состоящей из 14 партий, возможен любой исход.
Гукеш считает Синдарова серьезным соперником
Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу также заявил, что готовится к предстоящему матчу с высокой уверенностью. Индийский шахматист сказал, что приехал не для того, чтобы защищать чемпионский титул, а чтобы завоевать его вновь.
Гукеш охарактеризовал Жавохира Синдарова как стабильного, сильного и находящегося в отличной форме шахматиста. Он подчеркнул, что борьба с узбекским гроссмейстером станет настоящим испытанием.
Синдаров же назвал результаты Гукеша в 2024 году фантастическими. Узбекский шахматист отметил, что почувствовал силу индийского соперника, когда играл с ним на турнире Tata Стил в этом году, и особенно высоко оценил способность Гукеша бороться до конца.
Команды подготовки Синдарова и Гукеша
После победы в турнире претендентов Жавохир Синдаров старался повысить свой опыт, участвуя во многих соревнованиях. Гукеш и его команда, напротив, в этом году намеренно сократили участие в турнирах, уделив больше внимания подготовке к чемпионскому матчу.
В подготовке Синдарова принимали участие Роман Видоняк, Мухиддин Мадаминов и Никита Витюгов. Шахматист сообщил, что назовет других членов своей команды после завершения матча.
Гукеш же сообщил, что работает с Григорием Гаевским. Индийский шахматист также добавил, что предоставит информацию об остальных членах своей команды позже.
Синдаров всегда верил в свой талант, но серьезную работу начал поздно
Жавохир Синдаров сказал, что всегда верил в свой талант в шахматах, однако до 2025 года не занимался этим видом спорта всерьез.
Он подчеркнул, что после того, как начал серьезно относиться к шахматам и регулярно трудиться, уровень его игры значительно вырос. То, что он очень много работал в течение последних двух лет, стало важным фактором в достижении сегодняшних результатов.
Синдаров посоветовал молодым шахматистам также регулярно заниматься любимым делом и много работать.
Гукеш же вспомнил, что в детстве редко ходил в школу, но подчеркнул, что благодарен своей жизни. Одним из важных советов, данных ему, были слова: «Не забывай, кто ты».
Для Синдарова семья и близкие на первом месте
Узбекский гроссмейстер подчеркнул, что в трудных ситуациях его главная опора — это семья и друзья. Он отметил, что без их помощи и поддержки достичь больших успехов непросто.
На вопрос о том, какое обещание он даст в случае завоевания чемпионского титула, Синдаров ответил, что пока у него нет таких планов. Его главная цель — показать свою лучшую игру в течение предстоящих 20 дней.
Когда начнется матч за звание чемпиона мира?
Матч за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу начнется 24 ноября в 19:00 по ташкентскому времени.
Борьба пройдет в районе Колини недалеко от швейцарского города Женева, в музее Фондатион Мартин Бодмер. Шахматисты будут состязаться в классическом формате из 14 партий.
Если после основных партий счет будет равным, 12 декабря будут организованы тай-брейки. Последняя классическая партия запланирована на 11 декабря.
До начала одного из самых важных состязаний в истории узбекских шахмат остались считанные часы. Дуэль Синдарова и Гукеша из 14 партий решит, кому достанется шахматная корона.
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