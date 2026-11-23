До борьбы за шахматную корону остались считанные часы. Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу на пресс-конференции в Женеве поделились мнениями о предстоящем матче, подготовке, сильных сторонах соперника и своих целях.

Синдаров оценил шансы как равные

Перед матчем за звание чемпиона мира на пресс-конференции, организованной в Женеве, во Дворце Наций ООН, Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу ответили на вопросы журналистов.

Узбекский гроссмейстер подчеркнул, что рад возможности побороться за звание чемпиона мира. По его словам, многие шахматисты не получают такого шанса за всю свою карьеру, поэтому он также постарается получить удовольствие от этого турнира.

Синдаров оценил свои шансы в предстоящем поединке как 50:50. По его мнению, в долгой и сложной борьбе, состоящей из 14 партий, возможен любой исход.

Гукеш считает Синдарова серьезным соперником

Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу также заявил, что готовится к предстоящему матчу с высокой уверенностью. Индийский шахматист сказал, что приехал не для того, чтобы защищать чемпионский титул, а чтобы завоевать его вновь.

Гукеш охарактеризовал Жавохира Синдарова как стабильного, сильного и находящегося в отличной форме шахматиста. Он подчеркнул, что борьба с узбекским гроссмейстером станет настоящим испытанием.