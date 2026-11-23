На пути к совершенствованию системы поиска молодых талантов в узбекском футболе и их вывода на профессиональный уровень делается еще один важный шаг. Специалисты Ассоциации футбола Узбекистана посетили одну из самых известных футбольных академий мира — «Барселону», где изучают опыт испанцев в подготовке молодых футболистов и обучении тренеров.

Специалисты АФУ в академии «Барселоны»

Специалисты отделов развития молодежного футбола и тренерского образования Ассоциации футбола Узбекистана находятся в академии испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщила пресс-служба АФУ.

Основная цель визита — детальное изучение деятельности академии, ознакомление с современными подходами, применяемыми при подготовке юных футболистов, и перенятие передового опыта в области повышения квалификации тренеров.

Также в ходе визита особое внимание уделяется взаимному обмену опытом и изучению методов, которые послужат развитию системы футбольного образования между двумя сторонами.

Изучается система подготовки молодых футболистов «Барселоны»

В ходе встреч подробно рассматриваются процессы планирования и организации тренировок для футболистов различных возрастных категорий.

Особое внимание уделяется методам регулярного мониторинга индивидуального развития юных спортсменов, оценке их талантов и возможностей, а также работе с каждым футболистом в индивидуальном порядке.

Стили работы тренеров, их подходы к тренировочному процессу и система подготовки футболистов к профессиональному уровню также являются важными направлениями изучения.

Эти аспекты составляют важную часть опыта академии «Барселоны», и их глубокое изучение может создать новые возможности для совершенствования системы молодежного футбола в Узбекистане.

Какое значение это имеет для узбекского футбола?

Подготовка молодых футболистов не ограничивается лишь отбором талантливых детей. В этом процессе неоценима роль правильной системы тренировок, плана индивидуального развития и квалифицированных тренеров.

С этой точки зрения изучение специалистами АФУ опыта академии «Барселоны» имеет важное значение для развития местной системы футбольного образования.

Адаптируя передовые подходы испанского футбола к национальной системе, можно повысить качество подготовки юных футболистов и потенциал тренеров. Это, в свою очередь, может послужить формированию конкурентоспособного поколения для узбекского футбола в будущем.

На данный момент информация о том, какие именно договоренности или практические проекты будут разработаны в рамках визита, не разглашается. Однако такой обмен опытом может стать важным шагом для развития молодежного футбола.