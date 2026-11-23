В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы одержали победу со счетом 4:0, доведя количество очков в чемпионате до 21. Гости же были вынуждены играть в меньшинстве с 8-й минуты встречи.

«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве уже на 8-й минуте

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», являющийся одним из самых принципиальных противостояний в английском футболе, прошел под диктовку мерсисайдцев. Уже в начале встречи гости столкнулись с серьезной проблемой — Йоро был удален на 8-й минуте.

Воспользовавшись численным преимуществом, «Ливерпуль» вскоре открыл счет. На 10-й минуте Доминик Собослаи вывел свою команду вперед. Вслед за ним, на 13-й минуте, Флориан Вирц также забил гол, закрепив преимущество хозяев.

Удаление на 8-й минуте и два гола, забитые в первые 13 минут, предопределили дальнейший исход встречи.