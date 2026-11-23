Йоро удален на 8-й минуте: «Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 4:0
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- В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.
- После удаления игрока гостей Йоро на 8-й минуте встречи, хозяева получили преимущество.
- «Ливерпуль» набрал 21 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
- «Манчестер Юнайтед» остался с 8 очками на 19-й позиции.
В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы одержали победу со счетом 4:0, доведя количество очков в чемпионате до 21. Гости же были вынуждены играть в меньшинстве с 8-й минуты встречи.
«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве уже на 8-й минуте
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», являющийся одним из самых принципиальных противостояний в английском футболе, прошел под диктовку мерсисайдцев. Уже в начале встречи гости столкнулись с серьезной проблемой — Йоро был удален на 8-й минуте.
Воспользовавшись численным преимуществом, «Ливерпуль» вскоре открыл счет. На 10-й минуте Доминик Собослаи вывел свою команду вперед. Вслед за ним, на 13-й минуте, Флориан Вирц также забил гол, закрепив преимущество хозяев.
Удаление на 8-й минуте и два гола, забитые в первые 13 минут, предопределили дальнейший исход встречи.
«Ливерпуль» не остановился и во втором тайме
После перерыва мерсисайдцы продолжили атаковать. На 66-й минуте Нгумоа довел счет до 3:0. А на 82-й минуте Муньос поразил ворота соперника, установив окончательный счет в матче — 4:0.
Несмотря на ряд замен в составе «Манчестер Юнайтед» по ходу игры, команда не смогла сдержать натиск соперника. «Ливерпуль» оформил крупную победу и набрал важные три очка.
Ситуация в Премьер-лиге изменилась
После этой победы «Ливерпуль» довел количество очков до 21 и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало еще одним тяжелым результатом. Манчестерский клуб с 8 очками остается на 19-й строчке таблицы.
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 4:0
Голы:
10' — Собослаи
13' — Вирц
66' — Нгумоа
82' — Муньос
Удаление:
8' — Йоро («Манчестер Юнайтед»)
Предупреждение:
62' — Барколя («Ливерпуль»)
Основные составы команд
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Араухо (Гомес, 86), Барколя (Муньос, 72), Исак (Кумас, 86), Джонс, Керкез, Маккалистер (Ниони, 72), Нгумоа (Фримпонг, 82), Собослаи, Вирц.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Кунья (Зиркзее, 46), Далот, де Лигт, Доргу (Мазрауи, 65), Фернандеш, Майну (Андрей Сантос, 87), Мартинес, Мбемо (Магуайр, 22), Тилеманс (Маунт, 65), Йоро.
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